Gelungene Streckenauswahl

Der Radcomputer zeigt, dass die Strecke in genau sieben Stunden, 13 Minuten und 24 Sekunden zurückgelegt wurde. © RTF

Biblis.Rennradtouren ab 200 Kilometer an einem Tag sind Radmarathons. Und sportlicher Höhepunkt der jährlichen Rennradsaison ist beim Bibliser Radfahrerverein der vereinsinterne „Radmarathon“. Seit zehn Jahren organisiert bei den Bibliser RTF-Fahrern Kurt Waplinger diesen vereinsinternen Radmarathon. Um 7 Uhr starteten die acht Ausdauersportler am Fuß der Wormser Rheinbrücke zur 20 Kilometer langen Fahrt.

Von Worms in Richtung Süden

Über Birkenheide strampelten die Radfahrer in südlicher Richtung entlang dem Naturpark Pfälzerwald. Erste kurze Rast und Kaffeepause waren diesmal in Neustadt. In flotter Fahrt ging es weiter entlang der deutschen Weinstraße und über Bad Bergzabern an die französische Grenze. Nach dieser kräftezehrenden Strecke schmeckte am Wendepunkt beim Bienwald das Mittagessen besonders gut.

Frisch gestärkt ging es mit den Rennmaschinen auf den Rückweg. Gut erholt wurde dabei auf der Strecke auch noch ein sechs Kilometer langes Zeitfahren eingelegt. Parallel zum Rhein wurde zurückgefahren. Nächste Kaffeepause war in Speyer, bevor der Schlussspurt in Worms ab 17 Uhr mit einem „Siegerbier“ gefeiert wurde.

Minutiös wurde die Daten des Marathons mit modernster Technik der Radcomputer gemessen und dokumentiert: Für die 200,89 Kilometer lange Strecke wurde eine Fahrtzeit von 7:13:24 Stunden auf dem Fahrrad verbracht. Bei 974 registrierten Höhenmetern wurde dabei ein Durchschnitt von 27,8 Kilometer pro Stunde erreicht und 6900 Kilokalorien verbraucht.

Thomas, mit Mitte 50 einer der jüngeren Teilnehmer, sportlich über Jahrzehnte durchtrainiert, hob die enorme Leistung aller Mitfahrer hervor, von denen einige deutlich über 70 Jahre alt waren. Joachim lobte die wieder gute Vorbereitung und Streckenauswahl durch Kurt. Dank disziplinierter und rücksichtsvoller Fahrweise war der Marathon auch wieder unfallfrei. red

