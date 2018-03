Gelungener Jahresauftakt

Anzeige

Bürstadt.Beim diesjährigen Krümelturnier in Bürstadt starteten die Kampfanfänger des Judovereins Samurai Bürstadt und zeigten, was sie bis jetzt gelernt haben. Da es sich bei diesem Turnier um ein Addiersystem handelt, können die Kinder mehrere Wertungen über zwei Minuten oder zwei Ippon werfen. Voller Nervosität fanden sie sich in der Kästner Schule ein.

In der U10 war Thurshikan Thayanathamoorthy diesmal der jüngste und einzige der männlichen Kämpfer des Judovereins Samurai Bürstadt. Den ersten Kampf konnte er mit einem Ippon und zwei Waza-ari für sich entscheiden. Im zweiten Kampf sorgte er mit einer schnellen Entscheidung durch zwei Ippon. Er belegte somit den ersten Platz.

David Jakob startete in der U12 mit einem ersten Kampf in seiner Judo-Karriere und verlor diesen nur durch einen Kampfrichterentscheid, was ihm einen guten zweiten Platz einbrachte. Die Mädchen starteten in der U12. Zara Arslan war wohl die leichteste in dieser Gruppe. Ihr fehlte noch etwas Kampferfahrung, war dies doch ihr zweiter Kampf auf einem Turnier. Sie konnte bei drei Kämpfen einen Kampf für sich entscheiden und belegte einen verdienten dritten Platz. Es folgte in dieser Altersklasse Zoé Rühl, die ihr Kampf mit zwei Ippon für sich entschied und somit den ersten Platz belegte. Latifa Makunga musste drei Kämpfe bestreiten. Aber auch sie verwies mit drei Ippon ihr Gegnerinnen auf die nachfolgenden Ränge und belegte stolz den ersten Platz. Als Letzte in der Runde trat Thurkka Thayanathamoorthy, ebenso wie ihr Bruder ein Kampfneuling, zum sportlichen Wettstreit an. Sie unterlag ihrer Gegnerin durch einen Kampfrichterentscheid und erreichte einen zweiten Platz. Dies war ein guter Auftakt für das kommende Sportjahr, für das der Verein seinen Kämpfern alles Gute wünscht. red