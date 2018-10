Gelungener Tagesausflug

Bobstadt.Die Seniorenfrauen der TG Bobstadt besuchten die Nudelfabrik in Gerolzheim. Nach einem Vortrag über die Herstellung verschiedener Nudelformen kam der nötige Appetit zum Mittagessen. Auch im Hofladen wurden die Teilnehmer des Tagesausflugs fündig. Danach ging es für die Gruppe weiter zur Basilika „Zum Heiligen Blut“ im Wallfahrtsort Walldürn. Zum Schluss trafen sich alle in einer italienischen Eisdiele. Nach Eis und Kaffee ging es dann wieder in Richtung Heimat nach Bobstadt. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.10.2018