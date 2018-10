Gemeinsam erfolgreich: Musiker stärken spielend ihre Gruppe

Bürstadt.Der Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim unternahm einen Ausflug zum „Lasertag One“ nach Mannheim-Neckarau. In einer der größten Anlagen seiner Art in Europa hatten sie eine Exklusiv-Buchung vorgenommen, so dass sie drei Runden Lasertag allein für sich spielen konnten. Dort angekommen, nahmen sie erst einmal Platz in der Lounge, wobei sich die männlichen Mitglieder gleich auf den dortigen Tischkicker stürzten.

Nach einer kurzen Einweisung im Briefingraum legten sie die Spielwesten an, und teilten die Teams ein. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Punkte für sich und die eigene Mannschaft zu sammeln, indem sie die Gegner mit den Laserpistolen so oft wie möglich in der Arena markieren. Aufgrund der Gruppengröße wurden für den Musikzug zwei Arenen zusammengelegt.

Unter Lautsprecherbeschallung verteilten sich die Spieler in den beiden Arenen – da kam auch schon das Startzeichen. Verschiedene Mauern und Action-Rampen boten den Musikern die Gelegenheit, sich an die Gegner heranzupirschen und sich taktisch klug zu organisieren. Schnell zeigte sich, dass in Sachen Punktejagd die jüngeren Musiker den Erwachsenen meist überlegen waren. Nach Spiel-Ende konnte man auf den Monitoren seine erreichten Punkte einsehen und erkennen, welches Team gewonnen hat.

Verschnaufpause nötig

Nach zwei Runden gab es eine kleine Verschnaufpause, die die Musikanten zur Regeneration in der Lounge bei erfrischenden Getränken nutzten. Dann wurde noch eine dritte Runde gespielt, bevor es für den Musikzug wieder zurück in die Heimat ging.

Dies war eine gelungene Aktion, bei der den Teilnehmern richtig bewusst wurde, wie wichtig jeder Einzelne für eine Gruppe ist, und dass man als funktionierendes Team deutlich besser vorankommt. Nicht umsonst gilt Lasertag mittlerweile fast als Klassiker unter den Teambuilding-Maßnahmen. Somit hatte der Nachmittag neben dem Spaß auch noch einen positiven Nebeneffekt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.11.2018