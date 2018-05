Anzeige

Bürstadt.Der Ausländerbeirat Bürstadt lädt am Samstag, 5. Mai, zu einem Internationalen Tag der Begegnungen ins Bürgerhaus nach Riedrode ein. Das Motto lautet „Kulturen verbinden – gemeinsam werden wir feiern“. Die Veranstaltung beginnt ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Landestypische Speisen aus verschiedenen Ländern werden in Büffetform angeboten. Hierfür freuen sich die Organisatoren noch über Spenden. Kulturelle Beiträge in Form von Tanz, Lied und Musik aus verschiedenen Ländern und Kontinenten umrahmen den Abend, der von Frank Gumbel moderiert wird.

Ziel der Veranstaltung ist es, Alt- und Neubürger, Zugewanderte verschiedener Herkunft und Einheimische untereinander bekannt zu machen, mögliche Hemmschwellen abzubauen, alle für ein aktives Miteinander zu begeistern und die Gemeinschaft zu stärken. red