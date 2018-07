Anzeige

Bürstadt.Die Pfarrgruppe Bürstadt unternimmt am Samstag, 4. August, eine Fahrradwallfahrt nach Maria Einsiedel in Gernsheim. Die Fahrt steht unter dem Motto „Gemeinsam im Glauben unterwegs“. Geistliche Impulse, Gebet und Gespräch sowie Radfahren stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Um 13 Uhr treffen sich die Teilnehmer vor der Pfarrkirche St. Michael zur Fahrt nach Biblis. Um 13.45 Uhr folgt ein geistlicher Impuls in der Pfarrkirche Biblis und um 14.45 Uhr in der Pfarrkirche Groß-Rohrheim. Gegen 15.45 Uhr ist eine Pause in Maria Einsiedel mit kleiner Stärkung vorgesehen. Um 16.30 Uhr folgt dann der Abschlussgottesdienst in Maria Einsiedel. Wallfahrer mit anderen Verkehrsmitteln sind ebenfalls willkommen. Bei regnerischem Wetter findet die Wallfahrt allerdings nicht statt. Anmeldung sind möglich im Pfarrgruppenbüro unter der Telefonnummer 06206/61 87, oder mittels der in den Kirchen ausliegenden Listen. red