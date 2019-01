Gemeinsam neue Wege gehen

Bürstadt.„Wir wandern nicht, wir pilgern!“, betonte Prädikant und Pilgerer Jürgen Manske bei der Informationsveranstaltung „Unterwegs auf Pilgerwegen“ mit der evangelischen Kirchengemeinde Bürstadt. Sieben Touren präsentierte er für dieses Jahr, darunter eine dreiwöchige Route auf dem Jakobsweg im Mai. Weitere Pilgerstrecken sind in Planung, die Nachfrage sei vorhanden.

Die Sehnsucht nach einer Auszeit, dem Weg zu sich, gebündelt mit spirituellen Impulsen sei heute größer denn je. Jürgen Manske selbst ist schon auf vielen und klassischen Pilgerwegen unterwegs gewesen und möchte diese besonderen Erfahrungen gerne weitergeben. Hierfür organisierte er im vergangenen Jahr erstmals Pilgerangebote und setzt diese Reihe 2019 fort. Gepilgert wird im Odenwald, in Rheinhessen, in der Pfalz und sogar drei Wochen auf dem Jakobsweg.

Gepilgert wurde hierbei schon immer. Ein großes Aufleben dieser besonderen Art des „Auf-den-Weg-machens“ geschah durch Schauspieler und Moderator Hape Kerkeling und die Niederschrift seiner Erfahrungen in seinem Buch „Ich bin dann mal weg“. Dies war 2006, und seitdem ist der Boom ungebrochen. „Die Sehnsucht nach einer Auszeit wird immer stärker“, fand Jürgen Manske, mehr Menschen sehnen sich nach Zeit, Zeit für sich, den Kopf frei bekommen. Auslöser sei der Stress im Leben, vor allem in der Arbeitswelt, der Druck des modernen Lebens.

Pilgern als spiritueller Ausgleich

„Früher sind die Leute zum Ausgleich in die Natur, sind viel gewandert“, erinnert sich Jürgen Manske. Heute suchen viele diesen Ausgleich beim Pilgern, gerade die spirituellen Impulse seien hierbei wichtig. „Die Menschen wollen einfach mal ,runterkommen’, dem Stress entfliehen“, ergänzte Manske, doch viele können oder trauen sich dies alleine nicht. Beim Pilgern, gerade beim Angebot der evangelischen Kirche Bürstadt, könne man dies alles für sich erleben und doch zugleich die Sicherheit der Gemeinschaft spüren. „Pilgern bedeutet auch, aufmerksam zu sein, sich gegenüber und seiner Umwelt“, ergänzte Jürgen Manske. So gäbe es bei seinen Pilgerangeboten Zeiten von Impulsen, aber auch Zeiten des Schweigens. Dann können die Pilgerer in sich hören oder auch ihre Umgebung wahrnehmen. „Manche lernen ihre Heimat so neu kennen. Entdecken den Ursprung einer Quelle, blicken in ein Gotteshaus am Wegesrand unverbindlich hinein, sichten einen schönen Schmetterling. Der Blickwinkel verändert sich“, so Jürgen Manske. Diese Achtsamkeit auf sich, andere und die Umgebung sei ein wichtiger Nebeneffekt beim Pilgern.

„Erstaunlich ist zudem, dass viel mehr Frauen sich vom Pilgern angesprochen fühlen als Männer. Den Grund weiß ich nicht genau“, sinnierte Manske. Anwesende aus der Runde der Informationsveranstaltung meinten: „Frauen sind mutiger, die trauen sich eher was und werden mehr vom spirituellen Gedanken angesprochen. Sie fühlen sich gestresster und wollen etwas ändern“. Wie bei anderen „sportlichen Betätigungen“ müssten die ein oder anderen ihren inneren Schweinehund überwinden. Um loszugehen, um manches daheim zurückzulassen, um Antworten zu finden, sich selbst neu kennenzulernen, Veränderungen vorzunehmen. Den Mut zu haben, den ersten Schritt zu machen, gehöre auch zum Pilgern. „Im vergangenen Jahr nahmen an den Angeboten zwischen zwölf und 18 Pilger teil. Es entstanden hier auch viele schöne Freundschaften“, berichtete Jürgen Manske.

Jeweils samstags finden die Pilgerungen statt, sie dauern zwischen zweieinhalb und viereinhalb Stunden. Die Tagesetappen werden mit einem Tempo von etwa vier Kilometern pro Stunde bewältigt. „Offen sind sie für alle, die sich pilgernd auf den Weg machen wollen. Egal welcher Altersklasse, für Menschen aller Konfessionen und Religionen“, betonte Manske. Gepilgert wird zudem bei jedem Wetter. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird jedoch um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten. Da das Interesse sehr groß ist, wird es neben den bereits geplanten sieben Touren noch weitere in diesem Jahr geben, eine etwa auf dem Lutherweg. Auch eine Winterpilgerung sei für Februar noch möglich, und es wird vermutlich eine Aktion „Schupperpilgern“ geben. str

