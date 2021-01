Gemeinsam Rätsel lösen

Bürstadt.Zwar sind die Katholischen Öffentlichen Büchereien derzeit wegen des Lockdowns nur eingeschränkt nutzbar. In der Bücherei St. Michael in Bürstadt jedoch können ausgeliehene Bücher zu den Öffnungszeiten abgegeben werden. Außerdem ist es möglich, Bücher und Medien online vorzubestellen und dann abzuholen.

Das Bücherei-Team möchte weiterhin auf sein breites Angebot aufmerksam machen. Dieses Mal stellt Iris Held mit „Deckscape – Der Fluch der Sphinx“ eine spannende Geschichte zum Mitspielen vor. Es handelt sich um einen kooperatives Spiel im Stil der Escape Rooms, bei dem gemeinsam eine Aufgabe gelöst wird. Das Spiel ist für eine bis sechs Personen geeignet – Erwachsene, Jugendliche oder auch ältere Kinder. Es geht darum, nacheinander die 60 Karten des Spiels aufzudecken und auf ihnen Rätsel zu lösen. Für die gelösten Rätsel gibt es Punkte und die Geschichte geht weiter.

Amulette finden

Bei „Der Fluch der Sphinx“ wird die Spielergruppe in die Situation einer archäologischen Expedition in der altägyptischen Sphinx versetzt und muss Amulette finden und Aufgaben lösen. Die Rätsel sind von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Aber auch wenn man Fehler macht, geht die Geschichte weiter. Andere Spiele der Reihe entführen ins Alte Südamerika, nach Venedig, in ein Labor oder ins Gefängnis Alcatraz.

Escape-Spiele gibt es inzwischen von verschiedenen Anbietern, wobei einige den Nachteil haben, dass man das Material zerschneiden muss und das Spiel daher nur einmal spielbar ist. Das ist bei der Deckscape-Reihe nicht so. „Daher hat das Büchereiteam beschlossen, den Lesern die Spiele dieser Reihe zum Ausleihen anzubieten. Wer also alleine oder gemeinsam mit anderen einen vergnüglichen Abend mit spannenden Rätseln erleben möchte, ist herzlich eingeladen, sich die Deckscape Spiele in der Bücherei St. Michael auszuleihen“, lautet das Fazit von Iris Held. red

Info: Vorbestellungen online unter https://eopac.net/BGX430643/

