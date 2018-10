Gemüse und Suppe fürs Frauenhaus

Riedrode.Wenn in der katholischen Kindertagesstätte Regenbogen in Riedrode für den Martinstag gebastelt wird, rufen Eltern, Kinder und das Erzieherteam seit Jahren gleichzeitig auch zu einer Spendenaktion auf – schließlich geht es an diesem Tag vor allem ums Teilen.

Gesammelt wird für das Frauenhaus in Worms von Montag, 5. November, bis Donnerstag, 8. November. Jeweils von 14 bis 16 Uhr können die Spenden in der Kita abgegeben werden. Dringend gebraucht werden folgende Artikel: haltbare Lebensmittel in Dosen und Gläsern mit Gemüse, Suppen und Wurst. Außerdem auch H-Milch, Nudeln, Reis, Zucker und Kaffee-Filtertüten, Zwieback, Baby-Früchtegläschen, Salz, Öl, Essig, und Margarine und verschiedene Säfte, eventuell auch Brot in Dosen. Darüber hinaus fehlt es auch an Putz- und Spülmitteln, Waschpulver, Schrubbern, Besen, Putzlappen und Hygieneartikeln. Die Organisatoren betonen allerdings ausdrücklich, dass weder Kleider, Hausrat noch Spielsachen benötigt werden.

Umzug am 9. November

Am Freitag, 9. November, findet dann die Martinsfeier statt. Ab 17.30 Uhr machen sich alle mit ihren Laternen und Lichtern auf den Weg zum Umzug. Abschließend führen die Vorschulkinder die Martinsgeschichte auf.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt mit warmem Apfelsaft, Glühwein, Schmalzbroten, Hausmacherwurst, Kürbissuppe und belegten Laugenstangen. Bei schlechtem Wetter findet der Verkauf von Essen und Trinken im Kindergarten statt. red

