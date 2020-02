Gemüse wächst auf dem Dach

Bürstadt.Mit einem zukunftsweisenden Projekt plant der Heppenheimer Franz Schreiner, in der Bürstädter Gärtnersiedlung Obst, Gemüse und Kräuter anzubauen. Dafür will die Four Seasons Biosphere GmbH mit Sitz in Bürstadt ein Dachgewächshaus bauen. Wie der Kreis Bergstraße am Mittwoch mitteilt, hat Landrat Christian Engelhardt mittlerweile die Baugenehmigung für das Projekt „Groof“ erteilt.

„Groof ist ein zukunftsweisendes Leuchtturmprojekt, das die Ansätze des Urban Farmings aufgreift und weiterentwickelt“, lobt Engelhardt. Auch Bürgermeisterin Bärbel Schader freut sich, dass sich das Unternehmen Bürstadt als Standort ausgesucht hat: „Es ist schön zu sehen, wie auf der Gärtnersiedlung Neues für eine bessere, grüne Zukunft entsteht. Bei uns können Sie innovativ und zukunftsfähig forschen.“

Ziel von „Groof“ ist es, Bestandsimmobilien mit modernsten Gewächshäusern zu kombinieren, wie der Kreis weiter mitteilt. Dadurch soll der Wärmebedarf von Gebäuden reduziert werden. Gleichzeitig würden die Abwärmeströme für die Lebensmittelproduktion genutzt. Dadurch könnten in Zukunft bislang ungenutzte Dachflächen verwendet werden, Lebensmittel ortsnah und mit nur geringem zusätzlichen Energieeinsatz zu produzieren.

Physiker und Unternehmer

Ursprünglich habe Schreier geplant, das Projekt in Mannheim umzusetzen, berichtet der Landrat. Nach vielen ausführlichen Gesprächen habe die Kreisverwaltung den Unternehmer für den Bürstädter Standort gewinnen können. Dafür seien eigens Fördermittel für den neuen Standort umgewidmet worden.

Der Physiker und Energieberater Schreier betreibt bereits in Bensheim das Projekt Aquaponik, informiert das Landratsamt: In einem Gewächshaus mit Aquarium werden die Ausscheidungen von Fischen als Pflanzendünger verwendet. Das von den Pflanzen gereinigte Wasser läuft wiederum zu den Fischen zurück. Spezielle Photovoltaiklamellen regeln die Lichtzufuhr und erzeugen gleichzeitig umweltfreundlich Energie. red (Bild: Kris Bergstraße)

