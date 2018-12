Gemütliches Adventscafé statt großer Weihnachtsfeier

Bürstadt.Zum „Adventskaffee im neuen Outfit“ begrüßte Klaus Ohl rund 100 Mitglieder und Freunde des Männergesangvereins 1902 Bürstadt im Vereinsheim. Der Vorsitzende begrüßte auch die Sangesfreunde des ehemaligen Volkschors, der mit dem MGV 1902 eine Singgemeinschaft bildet und auch räumlich in der Waldgartenstraße eine neue Heimat gefunden hat. Ohl lud zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen, zum gemeinsamen Singen vorweihnachtlicher Weisen und zum Zusammensein in der Vereinsfamilie inklusive Tombola und Glühwein am Lagerfeuer ein.

„Wir haben in diesem Jahr bewusst auf den großen Rahmen im Bürgerhaus verzichtet und die heimelige Atmosphäre hier in unseren eigenen vier Wänden bevorzugt“, erklärte der engagierte Vereinschef. „Auch das alljährliche Theaterstück unserer Mitglieder ist aus Altersgründen der Schauspieler leider nicht mehr machbar.“ Stattdessen gab es zu Beginn der gelungenen Veranstaltung jede Menge selbst gebackener Kuchen und Torten und noch mehr gute Laune an den voll besetzten Tischen der aktiven Sänger und ihrer fördernden Vereinsfreunde. Ein Weihnachtsgedicht, vorgetragen von Sascha Auperle und eine Geschichte mit dem vielsagenden Titel „Das Weihnachtshaus“, die Memi Grigoraki zum Besten gab, sorgten für stille Momente des Zuhörens und Innehaltens.

Die einzelnen Liedvorträge des gemischten Chors luden dagegen zum Mitsummen oder Mitsingen ein. Unter der Leitung von Vizedirigent Roland Weinz ließen die stimmgewaltigen Sangesbrüder bekannte Lieder der Advents- und Weihnachtszeit erklingen und sorgten mit den Stücken „Weihnachtszauber“, „Zu Bethlehem geboren“, „Hohe Nacht der klaren Sterne“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ für feierliche Gänsehautstimmung und Vorfreude auf das Weihnachtsfest.

Mit heißem Punsch oder Glühwein ließen viele Sänger nach dem Ende des offiziellen Teils im Saal den dritten Adventssonntag am lodernden Lagerfeuer vor dem Vereinsheim ausklingen. beh

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.12.2018