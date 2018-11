Gemütliches Plätzchen mitten in der Natur

Bürstadt.Insgesamt hat die „Sitzbankgruppe“ in diesem Jahr sieben Bänke und einen Tisch aufgestellt. In der Naturoase kamen sogar noch zwei Bäume hinzu. „Das ist schon etwas mehr als in unserem ersten Jahr 2017“, freute sich Renate Gayer, die zusammen mit Peter Hölzel die Initiative „Eine Sitzbank von Bürgern für Bürger“ vertrat.

Es war die letzte Bank, die in diesem Jahr eingeweiht wurde. Sie hat ihren Platz in der Naturoase gefunden und ist etwas vom Weg zurückversetzt. Die Einfassung besteht aus alten Steinen aus der Bahnhofsallee und wurde von der Stadtgärtnerei und vom Bauhof errichtet.

Wenn ein Spender für eine neue Bank gefunden ist, klärt die Gruppe die Eigentumsverhältnisse und fragt nach Erlaubnis. Dann wird die Bank bestellt, die Farbe wird bestimmt und zum Schluss das Spenderschild angefertigt. „Das macht manchmal viel Arbeit“, betätigte Renate Gayer. Allein für die Aufstellung in der Naturoase hat sich die Gruppe dreimal vor Ort getroffen, um alles zu regeln.

Der Vorschlag für den Platz war von Alois Klüber gekommen, der sich um die Naturoase kümmert. Bereits im Sommer war er mehrmals von Spaziergängern angesprochen worden, dass an dieser Stelle eigentlich eine Bank hingehöre.

Mit dieser Anregung trat er an die Gruppe heran und die fand mit Bestattungsunternehmer Markus Kern einen Spender, der gerne die Aktion unterstützt. Eigentlich hätte seine Bank im Wald aufgestellt werden sollen, aber der Forst wollte an dieser Stelle keine Sitzgelegenheit, um die Vögel und die Waldtiere an der Tränke nicht zu stören. Dafür fand die Gruppe in der Naturoase ein sehr gutes Plätzchen dafür.

„Wir haben die Bank in Sonnengelb bestellt. Das passt gut zur Sonnenstadt und harmoniert mit einem blauen Himmel“, sagte Renate Gayer. Die Sitzbänke werden von der Firma WKR aus Worms bezogen, die mit recyceltem Kunststoff arbeitet. Klüber bedankte sich im Namen der Spaziergänger und sagte, die Bank sei eine der schönsten in der kompletten Anlage.

Aber dafür braucht er auch Unterstützung, und die hat er mit Vanessa Holz, Sachbearbeiterin im Ordnungsamt, gefunden, die sich um einige Angelegenheiten von städtischer Seite aus kümmert. „So jemanden wie Sie brauchen wir hier“, lobte Renate Gayer. Herbert Röchner bedankte sich im Namen der Stadt. Mit dabei bei der Übergabe war auch „Nachbar“ Michael Held vom Nabu, der sein Gelände gegenüber der Naturoase hat. Der Nabu schaut mit großem Interesse, was sich auf dem Gelände so alles tut.

Nächstes Jahr geht’s weiter

„Von mir aus kann das Projekt ruhig noch jahrelang weitergehen“, wünschte sich Renate Gayer. Es können beispielsweise auch kleine Beträge gespendet werden, die dann für eine neue Bank zusammenfließen. Für 2019 erhofft sich die Sitzbank-Gruppe, dass sie noch größeren Erfolg haben wird, als in ihren beiden ersten Jahren. Und dieser Zeitraum war schon sehr erfolgreich und hat den Bürstädtern viele neue Sitzgelegenheiten beschert. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018