Generalprobe im Seniorenheim

Bürstadt.Krippenspiele gehören einfach zu Weihnachten. Die Geschichte ändert sich zwar nie, langweilig wird sie trotzdem nicht. Hierfür sorgen alljährlich neuen Darstellungsideen. So auch bei den Jungen und Mädchen vom Kinderkirchenmorgen der evangelischen Kirchengemeinde Bürstadt, die das weihnachtliche Krippenspiel diesmal als Musical mit modernen Ansätzen auf die Bühne brachten.

Ihren ersten Auftritt mit dem Stück hatten die Nachwuchsmimen im Altenheim St. Elisabeth in Bürstadt. „Hierher kommen wir schon zum 15. Mal mit einem Krippenspiel“, berichtete Beate Fritz, die gemeinsam mit TanjaMüller, Julia Stockend sowie Torsten Elfert das KinderkirchenMorgenteam bildet. Beim Auftritt im Altenheim war zudem Pfarrer Rainer K. Heymach dabei sowie als Klavierbegleitung Andrea Hintz-Rettenmaier.

Die Vorstellung im Altenheim ist die Generalprobe für Heiligabend, denn das Krippenspiel wird auch in der Kirche nochmals aufgeführt. „Unsere Senioren freuen sich sehr auf diesen Tag, man sieht es ja auch, der Raum ist voll mit Besuchern“, so Birgit Mascetta vom Alten-und Pflegeheim. Insgesamt besetzten 13 Kinder 15 Sprechrollen sowie drei Statistenrollen.

Zu „Ihr Kinderlein, kommet“ liefen alle erstmals ein. Luisa Held führte als Erzählerin durch das Stück: „Ach, schon wieder die Weihnachtsgeschichte, jedes Jahr dasselbe“, war hier zu hören. Doch diese Geschichte sei kein Märchen, sondern eine wahre Begebenheit. „Darum ist die Geschichte so wichtig“, sagte Held und die Kinder sangen „Immer wieder will ich dir erzählen, was geschehen ist vor langer Zeit“.

Schließlich trat Maria auf, der von einem Engel verkündet wurde, dass sie schwanger werden wird. „Aber ich bin doch Jungfrau!“, rief sie. Und der Engel sprach: „Bei Gott ist nichts unmöglich!“. Als Solistin sang Maria davon, dass Gott wohl am besten wisse, was für sie gut sei. Und doch machte sie sich Sorgen, was wohl Josef dazu sagen werde. „Ob er mir glaubt oder mich verlässt, ich vertraue auf Gott“, sang Maria.

Nun kam der Tag, an dem der Befehl des Kaisers Augustus zur Volkszählung kam. Alle sollten sich in ihre Geburtsorte begeben. Die Bürger waren empört: „Der will nur unser Geld, mehr Steuern“ und sie griffen den Boten an: „Verschwinde, was du erzählst, gefällt uns nicht“.

Maria und Josef machten sich auf den Weg nach Bethlehem und suchten dort eine Herberge. Die Wirtsleute sagten ihnen alle, sie hätten keinen Platz mehr. So musste sie in einen Stall ausweichen. Dort wurde Jesus geboren. „Das heißt übersetzt: der Retter“, erklärte die Erzählerin.

Gemeinsam mit dem Publikum wurde „Stille Nacht“ angestimmt. Die Hirten kamen zu dem Stall. Ihnen folgten die drei Sterndeuter. „Schaut, da ist der Königsstern“, meinte einer der Sternendeuter. Ein anderer erwiderte: „Ein Stern für einen mächtigen König, ein Hoffnungsstern. Vielleicht bringt er endlich Frieden für die ganze Welt“. Die Kinder sangen „Sonderbar, was damals in dem Stall geschah und irgendwie auch wunderbar. Gott kommt allen Menschen nah“.

„Jetzt verstehst du, warum die Geschichte von Jesus Geburt jedes Jahr wieder erzählt wird. Ein Geschenk, das jeder haben kann, umsonst sogar. Das ist so klasse, dass man einfach davon reden oder singen muss!“, motivierte Luisa Held die Anwesenden. Zum Schluss der Aufführung sangen die Aktiven mit den Senioren zusammen ein Lied.

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018