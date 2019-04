Generationenwechsel beim MGV Harmonie in Bürstadt

Bürstadt.Auf seiner Jahreshauptversammlung leitete der Männergesangsverein Harmonie Bürstadt einen Generationswechsel ein. Sowohl die Vorsitzenden Walter Brenner und Christel Kohnen als auch Kassiererin Gerlinde Ofenloch standen für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Brenner und Ofenloch zogen sich aus gesundheitlichen Gründen zurück. Da dies absehbar war, hatte sich ein Ausschuss schon zuvor der Situation angenommen und die Neuwahlen vorbereitet.

Neben Michael Held, der auch den Kinderchor leitet, nehmen ab sofort Andrea Rieger-Brenner und Jürgen Haag gleichberechtigt die Positionen der Vorsitzenden ein. Und nicht nur das: Alle frisch Gewählten sind Aktive des jungen Chors „Inspiration“, was einer langfristigen Weichenstellung gleichkommt.

Schon zuvor hatte sich der Club als intakte Einheit präsentiert. In geselliger wie in musikalischer Hinsicht hat er aktuell keine Schwierigkeiten, das Vereinsleben aufrecht zu erhalten. 137 der zurzeit 423 Mitglieder sind Sänger, was sich in einer großen Anzahl von Auftritten unter der musikalischen Leitung von Michael Held und Thomas Adelberger niederschlug.

Das Frauenensemble und der gemischte Chor bestritten zwei Jubiläumsveranstaltungen in Lorsch und Lampertheim, die Formation „Inspiration“ widmete sich bei ihrem Konzert populären Krimihits. Der kürzlich gegründete Männerchor hatte seine ersten Darbietungen in der evangelischen Kirche sowie bei der Eröffnung des Adventsmarktes. Und die Kinder gaben im Laufe der vergangenen zwölf Monate ebenfalls bei einigen Gelegenheiten eine Kostprobe ihres Könnens ab.

Da sich die Kasse der scheidenden Rechnerin Gerlinde Ofenloch in einem tadellosen Zustand präsentierte, stand einer einstimmigen Entlastung des Vorstandes nichts mehr im Wege. Abschließend gab es einen Ausblick auf die anstehenden Aktivitäten. Am 3. bis 6. Mai führt der jährliche Ausflug den MGV ins niederländische Maastricht, am 25. und 26. Mai richten die Mitglieder auf ihrem Vereinsgelände in der Waldgartenstraße zum zweiten Mal das Waldgartenfest aus. jkl

