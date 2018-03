Anzeige

Bürstadt.Mit mehr als 40 Gästen bei der diesjährigen Jahresbegrüßungsfeier konnte der Judoverein Samurai Bürstadt eine ganze Abteilung beim Asia Khan für sich buchen. Bei guter Stimmung, gutem Essen und viel Spaß wurde Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten. Die erfolgreiche Teilnahme an vielen Kämpfen und das mit Bravour bestandene Katana-Turnier waren ebenso Thema wie der Schwimmbadbesuch, der alljährlich stattfindet.

Die Grillfeier am Ende der Sommerferien war gut besucht und wurde ebenso beleuchtet wie der Ausflug in den Europapark in den Herbstferien. Das Plätzchenbacken unter der Aufsicht einer Bäckertochter und den „Großen“ aus dem Verein fand ebenfalls großen Anklang und wurde in Erinnerung gerufen. Natürlich erhielten alle Kinder die berühmte Katana-Tasse und den Lämpchenkugelschreiber aus dem Katana-Turnier 2017, da die Kämpfer außer Konkurenz bei diesem Turnier starten.

Zoe Rühle und Dani Uzarev1ic wurden in diesem Jahr für ihren Trainingseifer und Kampfeinsatz im Jahr 2017 ausgezeichnet. Germaine Bufford, Fabian Burkhardt und Aaron Hirsch erhielten für ihre Unterstützung beim Training in der Schul-AG und Veranstaltungen ein Kuvert. Blumen wurden vom Vorsitzenden Gerhard Weitz an Frau Karb, Frau Zimmermann und Olga Aschberger-Wösting überreicht mit Dank für die Hilfe im letzten Jahr, verbunden mit der Hoffnung, dass man auch in diesen Jahr auf Hilfe rechnen könne.