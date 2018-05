Anzeige

Bürstadt.„Es gibt keine Gespenster auf dem Friedhof“, ist sich Titelheldin Karlotta sicher, als sie auf selbigem in der Dunkelheit herumspaziert. Wären da nicht diese Geräusche – und ihre Fantasie. Die Grabsteine sehen aus wie lauernde Monster. Plötzlich blickten sie zwei gespenstische Augen an. „Arghhhhh“, schreit nun Autorin Sabine Rahn, die ihrer Kinderbuch-Protagonistin die Stimme lieh – und die Fünftklässler der Erich Kästner-Schule (EKS) in Bürstadt zuckten auf ihren Stühlen heftig zusammen.

Die Schüler hatten nicht damit gerechnet, dass die Vorleserin so laut wird. Doch einfach vorlesen kann ja jeder, Sabine Rahn spielte dagegen mit ihrer Stimme und setzte auch heftigere Gesten ein. Während sie las, dass Karlotta ihren Freund Calvin am Hemd packte, griff ihre Hand spielerisch nach dem Oberteil eines Jungen. So waren die Kinder nicht nur Zuhörer, sondern mittendrin.

Die EKS organisiere mehrmals im Jahr Lesungen für ihre Schüler, berichtete Lehrerin Sigrid Röhrborn. Diesmal konnte sie Sabine Rahn aus Einhausen in der Mediothek willkommen heißen. Bevor die Lesung begann, berichtet die Autorin, wie ein Buch entsteht und wer dabei alles mitwirkt. Die Kinder fragten nach, ob sie auch Bücher für Erwachsenen verfasse. „Nein, ich schreibe für Kinder und Jugendliche“, lautete die Antwort.