„Gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen“

Bürgermeisterin Bärbel Schader äußert sich zur Corona-Krise. © Dirigo

Bürstadt.Bürgermeisterin Bärbel Schader wendet sich in einem offenen Brief an die Bürger in Bürstadt. Sie nimmt darin Stellung zur aktuellen Corona-Krise und geht auf die lokalen Bedingungen ein. Der „Südhessen Morgen“ veröffentlicht den Brief in Auszügen. Der gesamte Wortlaut ist auf der Hompepage der Stadt Bürstadt zu finden.

„Liebe Bürgerinnen und Bürger, unsere gesamte Gesellschaft erlebt eine nie da gewesene Herausforderung. In unser aller Leben hat die Eindämmung des neuartigen Coronavirus höchste Priorität bekommen. In einer Phase der extremen Unsicherheit und vieler ungeklärter Fragen müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten alle komplexe Entscheidungen treffen und Lösungen erarbeiten. Wir hoffen sehr, dass sich die Lage bald wieder entspannt. Zunächst aber gilt es alles dafür zu tun, die Verbreitung des Virus so effektiv wie möglich zu verlangsamen.

Wir alle stehen in diesen Tagen vor großen Herausforderungen, privat wie beruflich. Wahrscheinlich ist es nicht allzu pathetisch, wenn ich sage: Vor so einer Situation hat noch nie jemand von uns gestanden. Es gibt dafür keine Szenarien oder Notfallpläne. Wir lernen jeden Tag dazu, müssen uns revidieren, neu analysieren und entscheiden. Deshalb heißt es in diesen Zeiten noch mehr als sonst: Eine Gemeinschaft zu bilden, solidarisch, hilfsbereit, kooperativ, diszipliniert und vor allem vorsichtig zu sein. (...)

Eine besondere Belastung ist die momentane Situation für Eltern und Familien, die nicht in den Genuss der eingerichteten Notfall-Kinderbetreuung kommen und somit den Spagat zwischen Kinderbetreuung, Lehrerersatz und Berufsausübung bewältigen müssen. Viele Eltern sind somit gezwungen, auf Urlaubstage oder Überstunden zurückzugreifen, um für ihre Kinder da zu sein. Um den betroffenen Familien und Elternteilen entgegen zu kommen, hat der Magistrat der Stadt Bürstadt beschlossen, die Erhebung der Beiträge in den städtischen Betreuungseinrichtungen zunächst für den Monat April auszusetzen.

Durch die Verordnungen zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger mussten wir die Nutzung der städtischen Spielplätze inklusive der alla hopp!-Anlage rund um das Bürgerhaus sowie des Freizeitkicker-Geländes untersagen. (...) Um Menschenansammlungen zu verhindern, haben wir darüber hinaus Veranstaltungen absagen oder verschieben müssen. (...) Das oberste Gebot, die sozialen Kontakte zu begrenzen und nach Möglichkeit zu Hause zu verweilen, hinterlässt auch in den Geschäften, der Gastronomie oder bei Dienstleistern seine Spuren. (...) Neben den personellen Engpässen der Landwirtschaft stehen viele Betriebe, Unternehmen und Selbstständige vor einer ungewissen Zukunft. (...)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Ihre Arbeit, Ihr Vertrauen und Ihre Zuversicht sind das größte Kapital, das wir haben, um diese Krise zu meistern. Rücksicht, Vernunft, Zusammenhalt, Verständnis, Demut und Respekt sind Werte, die mitunter in den vergangenen Jahren verloren gegangen, zumindest aber in den Hintergrund getreten sind. Insofern ist diese Krise auch die Chance für uns alle, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Dass dies Menschen rund um den Globus gerade erkennen, haben die vergangenen Tage bewiesen. Wir können aus dieser Krise lernen, uns auf das Wesentliche im Leben zu besinnen.

Mein besonderer Dank gebührt den Menschen, die in den Berufsgruppen der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ tätig sind. Sei es in der Medizin, dem Lebensmitteleinzelhandel, den Sicherheits- und Rettungseinrichtungen oder in der Logistik: Sie alle garantieren in jeglicher Hinsicht unsere Versorgung und nicht zuletzt: Sie verleihen uns ein Gefühl der Sicherheit in anspruchsvollen und mitunter verwirrenden Tagen.

Ich appelliere an Sie alle, diese Menschen zu unterstützen und bin mir sicher, dass wir als Bürgerstadt mit Herz gestärkt aus dieser schweren Zeit hervorgehen.“

