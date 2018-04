Anzeige

Bürstadt.Der Vorstand des Tennisclub Bürstadt 1949 hat seine Mitglieder unlängst zur Saisoneröffnung 2018 auf die Terrasse im Vereinslokal „Zum Olymp“ eingeladen, um auf die neue Tennissaison mit einem Glas Sekt anzustoßen. Der Vorsitzende Horst Saam begrüßte etwa 40 Mitglieder, die der Einladung bei herrlichem Wetter gefolgt waren. Er wünschte vor allem den zahlreichen Neumitgliedern – bereits 22 Neueintritte in diesem Jahr – viel Spaß im Tennisclub. Saam informierte zudem über die alljährliche Frühjahrsüberholung der Tennisplätze. Auf sechs Plätzen konnte aufgrund des unermüdlichen Einsatzes der beiden Platzwarte und des Arbeitsdienstes bereits zur Saisoneröffnung gespielt werden.

17 Mannschaften treten an

In der kommenden Saison werden 17 Mannschaften für den TC Bürstadt die Teamrundenspiele bestreiten. Vier dieser Mannschaften sind aus dem Jugendbereich. Von den 13 im Aktiven- und Seniorenbereich gemeldeten Mannschaften werden die Herren 60 in der Verbandsliga und die Herren 70 in der Gruppenliga für den TC Bürstadt antreten. Die erste Damenmannschaft spielt in dieser Saison in der Bezirksoberliga, die erste Herrenmannschaft schlägt in der Bezirksliga auf.

Der Vorsitzende wünschte allen Mannschaften viel Erfolg für die anstehende Saison. Einige Spieler nutzten den herrlichen Tag, um sogleich ein Tennismatch zu wagen. Andere Mitglieder und anwesende Gäste ließen sich auf der sonnendurchfluteten Terrasse bis in den Abend von den neuen Pächtern kulinarisch verwöhnen. red