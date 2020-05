Gestecke mit liebevollen Botschaften

Bürstadt.Zwölf individuelle Gestecke hat Mitarbeiterin Claudia Bechtel vor Ostern mit den Kindern aus der Mitarbeiterbetreuung angefertigt und auf den Stationen und Wohnbereichen im Bürstädter Altenheim St. Elisabeth verteilt. Sie kam auf diese Idee, als sie auf Facebook den Eintrag der Bürstädterin Sandra Renner gesehen hatte. Denn Renner hatte kostenlos kleine Betonherzchen an Kinder verteilt: zum Bemalen.

Claudia Bechtel arbeitet eigentlich unter anderem in der Tagespflege in Bensheim und ist quasi nur vorübergehend im Altenheim. Dort hat sie für einige Wochen hauptsächlich auf die Mitarbeiterkinder aufgepasst, weil diese weder in ihre Schule noch in den Kindergarten konnten. Manchmal spielt sie auch mit den Bewohnern Bingo – alles natürlich auf Abstand. Meist waren drei oder vier Kinder der Mitarbeiter – nicht nur aus Bürstadt übrigens – da, auf die sie aufgepasst hat.

Etliche Bestandteile für die Gestecke hat sie selbst mit den Kindern gesammelt: in der direkten Umgebung von St. Elisabeth. „Das war nicht so einfach, denn wir dürfen ja nicht in die gesperrten Teile des Bürgerhausparks. Aber wir konnten immerhin auf den Vorplatz und rund ums Gebäude und haben da schon einiges gefunden“, erzählt Claudia Bechtel. Sämtliche Bereiche vor dem Altenheim sind mit großen Gittern an den Wegen versperrt oder mit Absperrbändern abgetrennt. Moos, Rinde und weitere Gegenstände wie kleine Osterhasenfiguren steuerte Bechtel selbst bei und sammelte mit den Kindern kleine Zweige, unter anderem von der Korkenzieherhasel.

Die Kinder haben dazu noch Ostereier aus farbigem Karton gebastelt und mit Aufschriften verschönert, so dass die Senioren erfuhren, von wem die Gestecke stammen. Auch mit Wünschen waren sie geschmückt. „Besonders den Mädchen hat das riesigen Spaß gemacht.“

Neue Freundschaften entstanden

Im Schulungsraum der Caritas-Sozialstation hat sie die Kinder betreut. Dies ist jetzt ausgelaufen und wurde ohnehin immer nur von Woche zu Woche verlängert, je nach den Entscheidungen der Bundesregierung zur Infektionslage. Die Kinder jedenfalls waren traurig, als sie erfuhren, dass sie sich erst mal nicht wiedersehen – zumal viele aus Bensheim kamen. Aber sie tauschten fleißig Telefonnummern aus, um in Kontakt zu bleiben. Und ganz klar war allen: Sobald das Kontaktverbot aufgehoben wird, wollen sich alle wieder treffen, um ihre neuen Freundschaften weiter zu pflegen. cid

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.05.2020