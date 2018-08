Getrost liest Bobstadt die Leviten

Bobstadt.„Es war voll und die Stimmung war super“. So fasst Susanne Kaiser, die das Kerwetreiben bei der Bobstädter Feuerwehr federführend organisiert hatte, den Start in das Volksfest am Freitagabend zusammen.

Nicht nur auf dem kleinen Rummelplatz gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus tummelten sich die Besucher, auch an der Feuerwehr-Bar und in der Freiluftküche waren die etwa 25 Helfer im Dauereinsatz. Bis zur Sperrstunde sorgte DJ Sven Molitor für den nötigen Sound. Danach ging es auf dem Gelände des SV Vorwärts Bobstadt bei der „After Party“ bis in die frühen Morgenstunden munter weiter.

Zweite Party abgesagt

Doch das Fest sollte noch ein unangenehmes Nachspiel haben. Davon berichtete Uralt-Kerwevadder Rupert Getrost in seiner Kerwered am Samstag. Doch bevor Getrost zum Mikrofon griff, marschierte die Bobstädter Kerwecrew – bestehend aus jungen und älteren Brandschützern – unter dem Beifall des Publikums, das es sich unter dem Schatten der Bäumen oder in den großen Zelten gemütlich gemacht hatten, zur Tat. Das Aufstellen des Kerwebaums samt Kranz war für die Mannschaft ein Kinderspiel. Dann sollte der Feuerwehr-Vereinschef aus dem Ortsgeschehen berichten.

Doch seine erste Amtshandlung bestand darin, die für den Abend erneut geplante After-Kerwe-Party beim SV Vorwärts Bobstadt abzusagen. Denn einige der Gäste hatten wohl nicht nur über den Durst getrunken, sondern auch noch die Fäuste fliegen lassen.

Erst nach dieser Ansage stellte Getrost die obligatorische Frage: „Wem ist die Kerwe?“ und erhielt dafür ein vielstimmiges „Unser“ zurück. Mit Charme und Schalk ging er auf das erneute Verlegen der Kerwe vom Alten Rathaus zum Gerätehaus ein. Gezeter über diese Tatsache erteilte er eine Absage, zeigte sich stattdessen offen für neue Ideen. „Ich appelliere an euch ihr Leut, feiert Kerwe und genießt die Zeit!“, schrieb er den Besuchern ins Stammbuch. Nur ein kräftiger Schluck aus dem Glas half Getrost wohl darüber hinweg, dass der Nachwuchs und die Engagierten in den Vereinen fehlen.

Das neue Glasfasernetz, das die Telecom in Bobstadt verlegt, erklärte er augenzwinkernd in den Worten von Schillers Glocke. Getrost lobte seine Stellvertreterin Susanne Kaiser, dass es ihr – gemeinsam mit Schausteller Markus Schneider – gelungen war, einen kleinen Rummelplatz anbieten zu können.

Auf sie musste ebenso getrunken sein wie auf die „Auferstehung“ des SV Vorwärts Bobstadt. Hatte dieser doch nicht nur den Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse geschafft, sondern auch bei der Stadtmeisterschaft einen Punkt gegen den großen Rivalen VfR Bürstadt geholt. „So macht ihr den Vorstand und viele Bobstädter froh“, rief er den Fußballern zu, die trotz einem gerade verlorenen Spiel mit guter Laune und Lautstärke das Kerwetreiben unterstützten.

Unterstützung erbat er sich für den Liederkranz, dessen „alte Recken“ sich zum Erhalt des Vereins strecken müssen. Und Getrost lud alle ein, die Arbeitsgruppe Ortsgeschichte und ihre Ausstellung historischer Bilder und Originale im Alten Rathaus zu besuchen.

Einen Schluck zwischendurch musste er sich bei der Schilderung des Unwetters am 11. Juni genehmigen. „Das Wasser stand hoch uff der Gass und machte knapp 100 Keller nass“, berichtete er vom Großalarm.

Einen Extra-Applaus forderte Getrost für die Jugendfeuerwehr ein. Diese hatte beim Kreisjugend-Feuerwehr-Zeltlager alle Prüfungen mit Bravour bestanden.

„eightteam“ spielt auf

Nach der Kranzweihe, bei der nicht nur das Kerwesymbol nass wurde, flatterte der „Kerwekranz aus Fichtenholz“ schon bald über dem Kerwezentrum und mit nur einem Schlag brachte Wehrführer Sebastian Kaiser das Freibier zum Fließen. Während die jungen Besucher das Kinderkarussell in Beschlag nahmen, sorgte schon bald die Band „eightteam“ mit einem fulminanten Ritt durch 30 Jahre Musikgeschichte für eine unvergessliche Kerwenacht.

