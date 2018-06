Geturnt und geleuchtet

Anzeige

Eine Altersklasse höher belegten mit Luna Di Giovanni (vierter Platz), Nia Brammer (siebter Platz) und Fidan Louise Öztürk (neunter Platz) alle einen Platz unter den besten Zehn von insgesamt über 60 Turnerinnen in diesem Wettkampf. In einem sehr starken Teilnehmerfeld der Altersklasse 8 belegte Giada Romano den 88. und Lilli Zoe Barmann den 101. Platz. Bei einem sehr hoch frequentierten Wettkampf mit knapp 200 Teilnehmern belegte Valea Klinger in der Altersklasse 9 einen sehr guten 27. Platz. Ebenfalls in diesem Wettkampf turnten Keti Seifarth (Platz 52) und Anna Becker (Platz 174). Ein ebenso großes Starterfeld wurde bei den Zehnjährigen geboten. Hier erturnte sich Maya Kimmel einen überragenden neunten Platz. Sophie Schöneberger kam auf Platz 84 und Melisa Bürküp auf den 105. Platz. In der Altersklasse 12 kamen Alexandra Keller und Alina Klam mit den Plätzen 53 und 57 ins vordere Drittel bei insgesamt 132 Starterinnen. Gegen 110 Konkurrentinnen mussten sich Marlen Kimmel und Carolin Rein behaupten. Beide konnten mit sehr sauber geturnten Übungen überzeugen und erreichten die Plätze 23 und 33. In der ältesten Altersklasse starteten Elisa Geier und Emily Dann. Beide turnten einen sehr guten Wettkampf, so dass sich Elisa am Ende des Tages mit Platz drei, und somit dem zweiten Podestplatz an diesem Tag, belohnte. Auch Emily konnte den Wettkampf mit einem guten zehnten Rang abschließen.

Nach den Wettkämpfen konnten sich die Turnerinnen beispielsweise auf der Hüpfburg oder beim Bungee Trampolin austoben. Am Abend traf sich die ganze Gruppe wieder auf der Wieseckaue, um sich die Turnfestgala unter dem Motto „Miteinander turnen – gemeinsam leuchten“ anzusehen. Am Sonntagmorgen stand nach dem Frühstück auch schon wieder Koffer packen auf dem Plan. Nachdem die Unterkunft besenrein übergeben wurde, machte man sich ein letztes Mal auf den Weg zur Wieseckaue, um bei sonnigem Wetter gemeinsam den Abschluss des Turnfestes zu feiern und mit dem Turnfesttanz und den Worten von Adel Tawil „Komm wir bring’ die Welt zum Leuchten/Egal woher du kommst/Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind/Hier ist die Liebe umsonst“ das Turnfest ausklingen zu lassen. Danach machte sich die TSG-Truppe wieder mit dem Zug auf den Weg Richtung Bürstadt. Dort wurden die Mädchen gegen 18 Uhr glücklich von ihren Eltern in Empfang genommen.

Ergebnisse Turnfestwettkampf: 12. Platz für Fjolla Weiss, 16. Platz für Ana Seifarth (WK 14 Jahre), 27. Platz für Vanessa Romano (WK 13 Jahre), 35. Platz für Nele Bräuer (WK 12 Jahre), 14. Platz für Sophie Schröder und 55. Platz für Angelika Lebedenko (WK 11 Jahre). red

