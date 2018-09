Gipfelstürmer im Allgäu

Biblis.Zwölf Teilnehmer beim zwölften Mal – wenn das mal kein gutes Omen für die Adventure-Tour der KAB Biblis war. Die Vorzeichen passten also, die Wettervorhersage auch, und so trafen sich die Gipfelstürmer kurz vor sieben Uhr morgens am Bahnhof in Biblis. Ziel der Reise war Füssen, das pünktlich gegen Mittag erreicht wurde.

Nachdem das Gepäck im nahegelegenen Hotel abgestellt worden war, wurden beim Fahrradverleih zunächst die E-Bikes übernommen, da für den Nachmittag eine Fahrradtour geplant war. Danach wurde der Kalorienspeicher in einem nahegelegenen Lokal aufgefüllt, um die Fahrradtour bewältigen zu können.

Besuch am Hopfensee

Das Wetter hatte sich mittlerweile gebessert, nur noch dünne Wolken waren am Himmel zu sehen, die Regenschauer vom Morgen hatten sich komplett verzogen. Mit den E-Bikes ging es zunächst in Richtung Hopfensee, dann bis zur Westseite des Weißensees und über Hopferau zurück nach Füssen.

Der Nachmittag war noch jung, die elektrische Unterstützung hatte im hügeligen Voralpenland beste Dienste geleistet, und darum entschloss man sich, noch einen Abstecher nach Schwangau zu machen. Die herrliche Landschaft zeigte sich im besten Licht, und so wurde diese Radtour eine echte Genusstour.

Der Samstag ist traditionell der Tag der großen Wanderung. Mit dem Linienbus ging es zur Tegelbergbahn, die die Gipfelstürmer in kurzer Zeit auf das Plateau des Tegelbergs beförderte. Bilderbuchwetter war angesagt, die Aussicht vom Berg war grandios und so stand der Wanderfreude nichts mehr im Wege. Über schmale Pfade erreichte man die Jägerhütte, wo die erste Rast geplant war.

Anschließend ging es durch ein schönes Hochtal zur Bleckenau, von dort zur Marienbrücke, um einen Blick auf Neuschwanstein werfen zu können, und schließlich mit dem Bus zurück nach Füssen. Beim Abendessen wurde der Tag besprochen und viel gelacht bei so mancher Anekdote aus den letzten elf Jahren.

Sonntagmorgen ging es mit dem Bus erneut zur Tegelbergbahn, von dort Richtung Alpsee. Immer die grandiose Kulisse der Alpen und der Königsschlösser im Blick, wurde das Gewässer umrundet.

Bei absolutem Kaiserwetter boten der tiefgrüne See und der weißblaue Himmel herrliche Kontraste. Gegen 16 Uhr startete die Bahn in Füssen, und nach einigen Verwirrungen wegen eines Zug-ersatzverkehrs wurde gegen 22 Uhr Biblis wieder erreicht.

Der Dank aller Teilnehmer galt Thomas Zimpfer, der dieses tolle Wochenende geplant und organisiert hatte und das bereits zum zwölften Mal. Alle lobten die hervorragende Organisation und freuten sich schon auf nächstes Jahr, wenn es für die Gipfelstürmer wieder heißt: Der Berg ruft! red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.09.2018