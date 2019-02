Glaubensgespräche in Bürstadt

Bürstadt.„Auszeit mit Gott und miteinander“ – unter diesem Motto laden die evangelische und die beiden katholischen Kirchengemeinden in Bürstadt alle Interessierten zu Glaubensgesprächsabenden in der Fastenzeit ein.

Die Einladung richtet sich an alle, die sich in den Wochen vor Ostern Auszeiten der Ruhe gönnen möchten, um Impulse für das eigene Leben zu bekommen und sich über den persönlichen Glauben auszutauschen. Die Treffen finden mittwochs von 19 bis 20 Uhr statt, los geht es eine Woche nach Aschermittwoch, 13. März, Gemeindezentrum St. Michael; 20. März: evangelische Gemeinde in der Heinrichstraße; 27. März: Gemeindezentrum St. Michael; 3. April: evangelische Gemeinde; 10. April: Gemeindezentrum St. Michael. Ansprechpartner sind Pfarrerin Johanna Gotzmann und die Gemeindereferenten Iris und Michael Held. red

