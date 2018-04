Anzeige

Bürstadt.Der evangelische Kirchenchor hat sich einer besonderen Herausforderung gestellt: Am Sonntag, 22. April, dem Sonntag „Jubilate“, singt er unter der Leitung von Andrea Hintz-Rettenmaier in einem Abendgottesdienst um 17 Uhr die Gloria-Messe von Johannes Michel in der evangelischen Kirche in Bürstadt.

Der 1962 geborene Komponist Johannes Michel arbeitet als Landeskantor Nordbaden an der Christuskirche in Mannheim und hat neben Chorwerken auch zahlreiche Kompositionen für die Orgel veröffentlicht. Das sechsteilige Werk folgt der Messordnung und ist überwiegend mit deutschem Text komponiert. In seiner Tonsprache lehnt es sich an die Gregorianik an, erweitert diese jedoch in Rhythmus und Melodieführung, so dass ein reizvoller Gesamtklang entsteht.

Guido Degen spielt Klavier

In Teilen hat der evangelische Chor die Messe bereits vor Publikum gesungen – nun führt er das Werk erstmals ganz auf. Da zur Messordnung bekanntermaßen auch die Teile „Sanctus“ und „Agnus Dei“ gehören, wird in diesem Gottesdienst gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Guido Degen aus Mannheim übernimmt den Klavierpart. red