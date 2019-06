Glück in viele Worte gefasst

Bürstadt.„Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut. Ihn stört in seinem Lustrevier, kein Tier, kein Mensch und kein Klavier.“ Doch bei der fünften Auflage von „Lesen mit Herz“, zu dem Monika Barmann, Christa Kilian, Rita Lausecker, Gabi Winkler, Siegfried Gebhardt, Johanna Tausch und Helmut Kaupe in den herrlichen Pfarrgarten von St. Peter in Bürstadt eingeladen hatten, störten Helmut Kaupe die weit vernehmlichen Kirchenglocken von St. Peter beim Rezitieren des Wilhelm-Busch-Gedichtes „Der Einsame“. Das war allerdings die einzige „Panne“ an diesem sommerlichen Vorabend.

Lyriker und Songschreiber

Unter dem Motto „Glück ist…“ kamen die etwa 100 Zuhörer bei den Lesungen bekannter und weniger bekannter Lyriker und Songschreiber in den Genuss behaglich machender Literatur. Tiefsinniges wechselte sich ab mit humorvollen Zeilen. Historische Literaten kamen an diesem glücklich machenden Abend ebenso zu Wort wie Klassiker der deutschen Sprache. Ob Heinrich Heine, Johann Wolfgang von Goethe, Theodor Fontane oder Zeitgenössisches aus der Feder von Monika Barmann – alle Texte berührten und schienen die Seelen zum Schwingen zu bringen.

Unter den Zweigen des großen Nussbaumes sitzend, in dem Pappherzen und Glücksklee sich im Winde wiegten, wurden die unterschiedlichsten Glücksmomente angesprochen. Ist das Glück eine Dirne, wie es Heinrich Heine beschrieb? Oder fühlt man das Glück ganz besonders „Über den Wolken“, wie es Reinhard May sang? Macht es sich vielleicht von dannen, wenn man die 40 überschreitet? Doch auch die Frage nach einem vermeintlichen Glückspilz oder die humoristische Beschreibung eines Logierbesuches verzauberten die Gäste. Rilke und Tucholsky steuerten ebenso ihre Gedanken dazu bei.

Erfrischend bereicherte Gründungsmitglied Johanna Tausch – nach beruflicher bedingter Auszeit – die Lesung. Sie hatte tief in den literarischen Schätzen von Eichendorff, Geibel und Zoozmann gegraben. „Jeder von uns wählt seine Texte selbst aus, und dann fügen wir sie zusammen“, erzählte Gabi Winkler von der Entstehungsgeschichte des Abends. Die gebürtige Österreicherin trug zum Abschluss, begleitet von Ehemann Gregor und seinem Akkordeon, das „Hobellied“ aus dem Alt-Wiener Zaubermärchen „Der Verschwender“ von Ferdinand Raimund vor.

Die Organisatoren bedankten sich bei Birgit Steube, der Leiterin des katholischen Familienzentrums von St. Peter. Die Kita-Kinder hatten ihre Gedanken zum Glück auf kleinen Tafeln kundgetan und den Garten liebevoll dekoriert. Ein lesender Mann aus Pappmaché gab der Veranstaltung einen ganz besonderen Touch.

