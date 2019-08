Glücksbaumallee wächst und gedeiht

Bürstadt.Emotional ging es beim symbolischen Angießen der gespendeten Bäume in der Glückbaumallee in Bürstadt zu. Sechs Rotahorne und Silberlinden fanden dort eine neue Heimat und wurden von ihren Spendern mit Träumen, Freude, Glück, Zuversicht, Tränen und Erinnerungen ausgestattet. „Jeder Baum erzählt eine individuelle Familiengeschichte und ist zugleich ein Symbol für die Zukunft“, meinte hierzu Bürgermeisterin Bärbel Schader.

Seit Ende 2005 können in der Glücksbaumallee in Bürstadt Bäume gepflanzt werden, von einem Spender für jemand anderen und für alle Lebenssituationen. Ob zur Hochzeit, zur Erinnerung an einen geliebten Menschen, für die Enkelkinder oder als Dank für Eltern. Die Bäume werden von den Spendern ausgesucht und vom Bauhof und der Stadtgärtnerei entsprechend in dem Parkgelände aufgestellt. Die Spender brauchten diese dann nur noch bei einem kleinen Festakt symbolisch anzugießen.

Insgesamt schmücken bereits 90 Bäume – Linden, Buchen, Eschen, Ahorne, Eichen, Amber sowie diverse Obstgehölze – die Glücksbaumallee. Alle erhalten eine Beschilderung mit den Namen der Spender, dem Anlass und dem Pflanzjahr. Weiterhin können für die Parkanlage auch Ruhebänke gespendet werden.

Einige Bäume stammen von der Familie Birgit und Gregor Schmidt. „Diesmal für die Geburt von Urenkel Julius Kemle“, verlas Schader, die den Familien offizielle Urkunden für ihren Baum aushändigte. Da der Junge und seine Familie nicht vor Ort leben, stand Cousin Samuel in Vertretung mit seiner kleinen roten Gießkanne bereit. „Ohhhh“, rief der Junge und wässerte begeistert den Baum. Die Familie bedankte sich mit lieben Worten und Küsschen für diese schöne Geste. Für die ganze Familie entstehe so ein besonderer Ort der Verbundenheit.

Diesmal waren es vier Großeltern, die bei dieser Pflanzaktion für ihre Enkel oder Urenkel Bäume spendeten. So auch Rita und Gunter Ohl für ihre Enkelin Hannah Ohl oder Uropa Richard Mallig für seine Liebsten Tamina und Leonie. Auch Uropa Robert Kratz spendete einen Rotahorn für Urenkelin Freya Baderschneider zur Geburt im Dezember 2018.

„Der Jahreszyklus des Baumes steht stellvertretend für den Lebenskreis“, so Schader. Während hier ein Baum zur Geburt gepflanzt wurde, gab es an anderen Bäumen Trauer und Tränen. Gerührt fand sich an ihrer Silberlinde Familie Bangert aus Worms ein, die diesen zum ersten Todestag für ihren Hund Ronny pflanzte.

Die Spender und Familien hatten an ihren Bäumen jeweils Gelegenheit, etwas zu sagen, so dass individuelle, intime Geschichten um den Baum herum entstanden. Wie bei Andrea Ratsch, die in Australien wohnt. In der Glücksbaumallee spendete sie einen Baum für die Großeltern Maria Ratsch sowie Katharina und Fritz Ringenwald. Die Wahlaustralierin war selbst vor Ort. „Immer wenn der Wind durch die Äste weht, weiß ich, ihr wart da, um nach dem Rechten zu sehen…“, stand mit auf dem Schild unter dem Baum. Damit dankte sie den geliebten Menschen für deren Begleitung. Zugleich wolle sie ein Zeichen setzen, dass sie mit Bürstadt verbunden bleibe, hier tiefe Wurzeln habe.

„Die Glückbaumallee wächst durch Ereignisse und Beziehungen im Leben der Menschen“, meinte Schader. Dadurch entstehe eine besondere Atmosphäre in dieser grünen Oase, die zugleich ein Naherholungsgebiet für alle in Bürstadt sein soll. str

