Glückskäfer treten in neuen Trikots an

Wattenheim.Freudige Aufregung herrschte bei den Kindern der Gemeindekindertagesstätte Glückskäfer Wattenheim. Denn in einer großen Kiste verbarg sich eine Überraschung: Leiterin Britta Spatz griff hinein und holte ein Fußball-Trikotset hervor, auf dessen Rücken die Nummer 1 unter dem Schriftzug „Glückskäfer“ prangte. „Für wen ist das denn?“, fragte Spatz und gab den Kindern noch den Tipp, dass dieser Spieler den Ball in die Hände nehmen darf. „Für den Torwart“, riefen die Kleinen prompt. Ein Trikotset für den Torwart und für 14 Feldspieler wurden vom Förderverein der Kindertagesstätte in Zusammenarbeit mit Sport Fischer den Kindern überreicht.

„Wir werden zweimal im Jahr vom Jugendförderverein BiNoWa zu Fußballturnieren gegen die Bambinis und andere Kindergartenteams eingeladen und da machen wir auch immer gerne mit“, erzählte Britta Spatz. Nun seien die alten Trikots schon ganz schön in die Jahre gekommen und auf Anregung der Fußballtrainerin der Kindergartenkinder wurden Neue angeschafft. Diese finanzierte der Förderverein der Einrichtung, bei der Übergabe war Sabrina Becker aus diesem Gremium mit dabei. Weiterhin konnte Franziska Lovecchio, Erzieherin und Trainerin der Kindergartenkinder, die zugleich auch beim VfR Wormatia Worms aktiv Fußball spielt, ihre Fußballverbindungen spielen lassen und Sponsor Sport Fischer aus Worms mit ins Boot holen.

Die Jungen und Mädchen zogen gleich die Trikots über und zeigten sich schon ganz aufgeregt, denn bereits in wenigen Tagen können sie ihre neue Fußball-Kleidung beim Vereinstag des JFV BiNoWa präsentieren und auf dem Fußballfeld einweihen, denn da sind die Kinder aus Wattenheim wieder mit einer Mannschaft mit dabei. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.06.2019