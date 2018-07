Anzeige

Suche nach Alternativen

Auch setzte die Verwaltung alle Grillfreudigen, die bis Ende August ihre Hütte gebucht haben, in Kenntnis, dass es eventuell weiter beziehungsweise erneut zu einer Sperrung kommen kann. So können sich die Mieter für den Fall der Fälle schon jetzt nach einer Alternative umsehen.

Das Forstamt Lampertheim prüft aktuell weitere Schritte, so zum Beispiel die Schließung der Grillhütten in Lampertheim und Einhausen. Wie Werner Kluge vom Forstamt in Lampertheim berichtet, fehlt es vor allem an einem richtig langen Dauerregen: „Das Problem ist unter anderem, dass der minimale Regen, der fiel, nicht dazu ausreicht, dass der Boden von Feuchtigkeit durchtränkt ist.“ Da genüge alleine ein Tag, an dem es 30 Grad hat, und alles sei wieder verdunstet. So weicht man bei diesem Wetter mit seinem Fest besser an ein schattiges Plätzchen aus. see

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.07.2018