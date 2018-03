Anzeige

Bürstadt.Eine Bäckerei mit Café baut die Kette Görtz aus Rheingönheim derzeit am Bibliser Pfad. Es ist nach dem Standort im neuen Rewe-Supermarkt die zweite Filiale in Bürstadt. In dem frei stehenden Gebäude entstehen 50 Sitzplätze, außen weitere 30 Plätze. Zwölf Mitarbeiter will das Unternehmen dafür neu einstellen, sagt ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Offene Stellen gibt es für Verkäufer und Reinigungskräfte. Angeboten werden wie in den anderen Filialen ofenfrisches Brot, Kaffeespezialitäten sowie Frühstück und Salat. Eröffnen soll das Geschäft im Juni. cos