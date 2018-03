Anzeige

Biblis.Als erstes Highlight im Jahr 2018 startete die Turniermannschaft von Baba’s Team Biblis beim „Championsday“ in Mühlheim-Kärlich. Besonders herausragend war die Leistung der 13-jährigen Supatta Noimee, die im Pointfighting der Mädchen in ihrer Gewichtsklasse voll überzeugte und Gold gewann. Ebenso durfte sich der 10-jährige Jonathan Köhler über seine Goldmedaille freuen. Er gewann alle seine Kämpfe im Pointfighting sehr souverän. Insgesamt wurden noch drei Silbermedaillen und sieben Bronzemedaillen errungen. „Wir waren krankheitsbedingt nur mit einem kleinen Team am Start“, so Trainer Abraham Baba. „Wir können mit diesem Ergebnis zufrieden sein. Unser großes Ziel dieses Jahr, neben der Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften, ist unser erstes eigenes Turnier, der erste Kurpfalz Cup am 9. Juni in Biblis“, erklärt Meister Baba weiter. „Darauf arbeiten wir hin, damit dieses Event ein Erfolg wird!“ red