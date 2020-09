Goldener Meisterbrief für Klaus Schlappner

Bergstraße.Der Präsident der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, Bernd Ehinger, überreichte im Rahmen einer Vorstandssitzung der Kreishandwerkerschaft Bergstraße Klaus Schlappner den Goldenen Meisterbrief. Vor 50 Jahren hat Schlappner die Prüfung zum Elektroinstallateurmeister abgelegt, und das Handwerk ist ihm immer noch eine Herzenssache.

Kreishandwerksmeister Jörg Leinekugel machte auf die Stärken und Potenziale der dualen Ausbildung aufmerksam. Gerade in Corona-Zeiten sind viele Ausbildungsstellen unbesetzt, und der persönliche Kontakt zu den jungen Menschen sei erschwert, so Leinekugel. Der ehemalige Fußballtrainer Klaus Schlappner kam als Impulsgeber und berichtete von seinen Erfahrungen als Handwerksmeister und dem Engagement im deutsch-chinesischen Ökopark in Qindao. Die Perspektiven im Handwerk seien heute so vielfältig und spannend wie nie zuvor. Die Herausforderungen der vergangenen Monate hätten deutlich gezeigt, dass das regionale Handwerk ein verlässlicher Partner sei. Da waren sich die Akteure einig. red

