Gottesdienst am Muttertag

Bobstadt.Die erste heilige Messe findet in Bobstadt am Muttertag statt. Damit feiert die Pfarrgruppe Bobstadt/Hofheim nach den Schließungen wegen der Corona-Pandemie wieder öffentliche Gottesdienste. Die Messe beginnt am Sonntag, 10. Mai, 10.45 Uhr, in St. Josef. Die Vorabendmesse findet am Abend zuvor um 18 Uhr in Hofheim statt.

Da nur eine begrenzte Zahl an Gläubigen teilnehmen darf, wird um Anmeldung im Pfarrbüro gebeten: unter 6245/72 91 oder pfarrbuero@stjosef-bobstadt.de – und zwar immer bis Donnerstag vor dem jeweiligen Gottesdienst.

Die Gottesdienstbesucher werden um rechtzeitiges Erscheinen gebeten, da Hygienemaßnahmen und Abstände eingehalten werden müssen. Der Zutritt erfolgt einzeln und nur mit Maske, die während des Gottesdienstes abgesetzt werden kann. In der Kirche dürfen nur die markierten Plätze besetzt werden. Familien und Ehepaare sitzen zusammen. Kleine Handout liegen bereit, darin werden die Regeln für die Kirchgänger noch einmal erläutert.

Wer Symptome einer Atemwegserkrankung hat, sollten davon absehen, am Gottesdienst teilzunehmen, darauf weist der Pfarrgemeinderat eindringlich hin. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 06.05.2020