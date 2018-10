Gottesdienst zur Eröffnung

Bobstadt.Die evangelische Kirchengemeinde Bobstadt feiert am Sonntag, 21. Oktober, ihr alle zwei Jahre stattfindendes Gemeindefest in der Bobstädter Sporthalle. Die Vorbereitungen des Festausschusses laufen schon auf Hochtouren. Die ersten Helfer haben sich schon gemeldet; die Kuchenspendenliste liegt in der Kirche aus.

Mit einem gemeinsamen Familiengottesdienst für Bürstadt, Riedrode und Bobstadt wird das Gemeindefest um 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche Bobstadt, in der Holländerstraße 4, eröffnet. Anschließend darf in der fantasievoll dekorierten Sporthalle weitergefeiert werden. Hier gibt es wieder viel Gelegenheit zu netten Gesprächen mit Freunden und Bekannten sowie den amtierenden und ehemaligen Kirchenvorständen, die sich schon auf viele Besucher freuen. Mit einer kleinen Patchworkausstellung ist ein Nähkurs der Volkshochschule Lampertheim vertreten.

Posaunenchor spielt

Um die Mittagszeit bietet die Kirchengemeinde eine große Auswahl an Speisen und Getränken für jeden Geschmack. Für die Kaffee- und Kuchenliebhaber wird ein abwechslungsreiches Kuchenbuffet aufgebaut. Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Bürstadt hat sein Kommen zugesagt. Anschließend wird Andre Hofer für die weitere musikalische Unterhaltung sorgen.

Für die kleinen Gäste gibt es wieder die beliebte Kindertombola ohne Nieten, so dass jedes Kind einen Gewinn mitnehmen kann. Auch eine Kinderschminkecke ist vorhanden. red

