Gottesdienste im Internet

Bürstadt.Das evangelische Gemeindebüro in Bürstadt ist über die Weihnachtstage nicht besetzt. Das teilt die Kirchengemeinde mit und weist auf die Gottesdienste auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinden Einhausen und Schwanheim hin, sowie die Zoom-Treffen am Heiligen Abend: 16 Uhr Familiengottesdienst, 19.15 Uhr gemeinsames Schauen des ZDF-Gottesdienstes mit anschließenden Zoom-Treffen Zoom Meeting ID 83032261279. Die Gottesdienste im einzelnen: Heiligabend: https://youtu.be/JnTXxVob8tc. Erster Weihnachtstag: https://youtu.be/htxzTZvvjEw. Zweiter Weihnachtstag: https://youtu.be/Eiad5afAsqs. Weitere Informationen gibt es im Gemeindebrief und auf der Homepage. In dringenden Fällen ist Pfarrer Rainer K. Heymach unter 06206/518 40 40 zu erreichen. Ab 4. Januar ist das Gemeindebüro Büro wie gewohnt besetzt. red

