Gottesdienste mit Abstand, Maske und Wartelisten

Bürstadt.Seit dem 1. Mai ist es wieder erlaubt, Gottesdienste zu halten. „Es ist wichtig, dass es diese Lockerung gibt – wenn sie auch viele Probleme für uns mit sich bringt“, stellt der Bürstädter Pfarrer Peter Kern fest. Denn es gilt, die Abstands- und Hygienevorschriften zu beachten, und das macht die Sache kompliziert.

Deswegen geht Kern davon aus, dass es in der Pfarrgruppe wohl Mitte Mai werden wird, bis die Vorbereitung und die Regelungen in den beiden katholischen Kirchen getroffen sind. Zur Abstimmung gibt es am Mittwoch, 6. Mai, ein Treffen mit den Pfarrverwaltungsräten von St. Michael und St. Peter sowie Pfarrer Igor Korytak, den Gemeindereferenten Iris und Michael Held und weiteren Beteiligten.

Das Konzept stehe in etwa, müsse aber noch genau besprochen werden, so Pfarrer Kern. Ideen habe er dazu schon. Und die sehen folgendermaßen aus: In St. Michael soll es für 60 Gläubige und in St. Peter für 30 bis 40 Personen möglich sein, an den zügig durchgeführten Gottesdiensten teilzunehmen. Vorerst ist geplant, in beiden Kirchen je eine Vorabendmesse am Samstag anzubieten. Am Sonntagvormittag könnte es eine Eucharistiefeier – also mit Kommunion – in St. Michael geben und in St. Peter einen Familiengottesdienst, der eher in Form eines Wortgottesdienstes ablaufen soll.

Der Zugang zu St. Michael soll dann über die beiden Seitentüren erfolgen, der Haupteingang sowie der Mittelgang bleiben gesperrt. Für den Empfang der Kommunion allerdings könnte der Gang in der Mitte genutzt werden. In den Kirchenbänken bleibt immer eine Reihe frei, Platz nehmen dürfen immer eine kleine Familie und zusätzlich eine weitere Person. „Vor allem der Abstand ist wichtig. Und der dürfte mit dieser Regelung gewahrt sein“, macht der Pfarrer deutlich.

Sowohl bei den Sonntags- als auch den Vorabendgottesdiensten darf nur dabei sein, wer sich am Donnerstags zuvor zwischen 9 und 12 Uhr im entsprechenden Pfarrbüro angemeldet hat. „Die Leute können nicht erwarten, dass sie jede Woche wiederkommen dürfen“, gibt Kern zu bedenken. Danach seien immer wieder andere Gemeindemitglieder an der Reihe.

Für beide Pfarrgemeinden würden Wartelisten geführt. Die Listen für die Messen werden zwei Wochen aufbewahrt. Falls es nach den Gottesdiensten zu einer Infektion kommen sollte, könnten die Kontakte so nachverfolgt werden. Beim Eintritt und beim Verlassen der Kirchen muss jeweils eine Maske getragen werden.

Wie der Pfarrer die Kommunion austeilen wird, ist noch nicht so ganz klar. Es gibt die Möglichkeit, Handschuhe zu tragen – die derzeit aber Mangelware sind. Oder Kern teilt die Hostien mit der bloßen Hand aus – allerdings mit genügend Abstand. Das heißt, der Empfangende und der Priester strecken beide die Hände weit von sich. „Vielleicht verwende ich auch eine liturgische Zange, die bei der Eucharistiefeier im Einsatz ist“, überlegt der Geistliche.

Wahrscheinlich werden noch vier weitere Helfer benötigt. Diese kontrollieren beim Eintritt in die Kirche die Liste mit den Voranmeldungen und weisen die Leute in die Bänke ein. Dafür braucht es unter anderem Absperrband für die Reihen und Klebeband für den Boden, mit dem die Wege markiert sind.

Der Pfarrer bittet inständig alle Gläubigen, die zur Risikogruppen gehören, zuhause zu bleiben. Und die Helfer werden aufpassen, dass sich vor und nach der Messe auf dem Vorplatz keine Grüppchen bilden. „Eigentlich leben die Gottesdienste von der Gemeinschaft und der Nähe zum anderen. In diesen Zeiten wird es das nicht geben. Aber andere ertragen das auch“, seufzt Pfarrer Kern.

© Südhessen Morgen, Montag, 04.05.2020