Gottesdienste weiter im Pfarrgarten

Bürstadt.Aufgrund der guten Erfahrungen mit Freiluftgottesdiensten im Pfarrgarten St. Peter, die sehr gerne besucht wurden, bietet die katholische Pfarrgruppe Bürstadt auch in den Ferien Gottesdienste im Freien an. An den fünf aufeinander folgenden Samstagen von 11. Juli bis einschließlich 8. August finden jeweils um 18 Uhr Wortgottesdienste im Pfarrgarten von St. Peter statt. Diese etwa halbstündigen Gottesdienste werden abwechselnd von Musikern aus der Pfarrgemeinde mit Trompete, Geige, Gitarre oder Flöte musikalisch gestaltet. Eine Anwesenheitsliste wird geführt, eine vorherige Anmeldung ist jedoch nicht erforderlich. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter statt. Jeden Sonntag wird um 10.30 Uhr eine Heilige Messe in St. Michael gefeiert. red

