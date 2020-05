Gottesdienste weiterhin digital

Bobstadt.Nach der coronabedingten Schließung der Kirchen wurden Anfang Mai vom Land Hessen nun einige Lockerungen zugelassen, die unter Einhaltung der Hygienevorschriften die Wiederaufnahme von Gottesdiensten zulassen. Der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Bobstadt beriet sich über eine solche Wiederaufnahme in der Kirche in Bobstadt.

Es wurden verschiedene Möglichkeiten angedacht und durchgespielt, wobei man zu der Erkenntnis kam, dass aufgrund der baulichen Gegebenheiten, besonders im Eingangsbereich der Infektionsschutz nicht gewährleistet wäre. Außerdem hätten nur sechs Personen im Kirchenraum Platz. In Anbetracht der derzeit geltenden Abstandsregeln beschloss der Kirchenvorstand, die Gottesdienste bis mindestens Ende Mai auszusetzen. Auch die anderen Veranstaltungen von Singkreis und Frauenkreis sowie das Frauenfrühstück können bis auf Weiteres nicht stattfinden.

Es besteht das Angebot, den sonntäglichen Gottesdienst aus Birkenau im Internet zu besuchen und mitzufeiern. Man findet ihn auf der Plattform YouTube unter „Gottesdienst Birkenau“. Der digitale Gottesdienst wird unter Mitwirkung von Pfarrerin Johanna Gotzmann und Pfarrer Rainer Heymach gestaltet.

Ebenso besteht die Möglichkeit, an der digitalen Andacht teilzunehmen, die jeden Donnerstag um 19 Uhr stattfindet und über https://ekhn.zoom.us/j/82377432678 besucht werden kann. Eine Zuschaltung per Telefon ist unter der Telefonnummer 0695/0 50 25 96 mit der Meeting ID 82377432678 auch für Menschen ohne Internet möglich.

Sonntagspost alle zwei Wochen

Alle zwei Wochen erscheint die „Sonntagspost“ per Brief, in dem ein Gottesdienst sowie aktuelle Informationen vom Pfarrteam zusammengestellt ist. Das Pfarrbüro ist zur Zeit nur telefonisch zu den üblichen Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 06206/790 19 erreichbar. Pfarrerin Gotzmann (06206/79020) und Pfarrer Heymach (06206/5184040) sind für persönliche Gespräche zu erreichen. red

