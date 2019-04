Gottesdienste zu Ostern

Bürstadt.Zu besonderen Gottesdiensten lädt die evangelische Kirchengemeinde in Bürstadt ein:

Gründonnerstag, 18. April: um 19.15 Uhr Taizé-Gottesdienst mit Agapemahl. Zur Ruhe kommen bei Kerzenschein, beim Singen und Hören der Lieder aus Taizé, Zeit der Stille und sich stärken mit Brot und Trauben beim Agapemahl.

Karfreitag, 19. April: um 10 Uhr in Bürstadt und 11.15 Uhr in Riedrode.

Ostergottesdienste, 21. April: um 6 Uhr Osternacht. Wer den neuen Morgen an Ostern ganz besonders begrüßen möchte, ist zu diesem besonderen Gottesdienst eingeladen. Beginn ist am Osterfeuer im Innenhof. Anschließend gibt es ein Osterfrühstück. Um 10.15 Uhr Familiengottesdienst „Der Stein ist weg – Jesus lebt“: Fröhlich, lebendig und kreativ wird es in diesem Gottesdienst am Ostersonntag um 10.15 Uhr zugehen. Kinder, Eltern, Großeltern sind eingeladen die Osterbotschaft mit Liedern, Geschichten und einer Bastelaktion zu feiern. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.04.2019