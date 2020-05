Gottesdienstean Pfingsten

Bürstadt.In der evangelischen Kirche in Bürstadt wird am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 10.15 Uhr wieder der erste Gottesdienst gemeinsam gefeiert. Das teilt das Gemeindebüro mit. Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich bis Donnerstag, 28. Mai, 18 Uhr, unter 06206/790 19 anmelden. Da die Kirche klein ist, kann es sein, dass alle Plätze schnell belegt sind. In dem Fall gibt es eine Warteliste zum nächsten Sonntag. Alle Besucher sollen eine Maske tragen und werden von einem Gottesdiensthelferteam auf markierte Plätze gebracht. Allerdings dürfe nicht gesungen werden. Kommen sollte nur, wer sich gesund fühlt.

An Pfingstmontag, 1. Juni, steht um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Pfarrgarten St. Peter an – bei schlechtem Wetter geht es in die Kirche St. Michael. Um Anmeldung wird über das Pfarrbüro St. Michael unter 06206/61 87 gebeten.

Weiterhin nur digitale Andacht

Der Kirchenvorstand Bobstadt hat entschieden, im Mai keine Gottesdienste zu feiern. Weiterhin wird es jeden Sonntag auf dem YouTube-Kanal einen Gottesdienst in Kooperation mit der Kirchengemeinde Birkenau geben, in dem Pfarrerin Johanna Gotzmann mitwirkt.

Jeden Donnerstag wird zudem um 19 Uhr eine digitale Andacht mit Gemeindemitgliedern und Freunden aus dem Dekanat Bergstraße gefeiert. „Es ist immer wieder schön, sich gegenseitig über den Bildschirm zu sehen und sich davor und danach ein wenig auszutauschen“, heißt es aus dem Gemeindebüro. red

Info: Weitere Infos gibt es online unter buerstadt-evangelisch.de

