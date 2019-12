Grillhütte ist Start und Ziel

Bürstadt.Sportlich ins neue Jahr zur starten, ist beim Silvesterlauf in Bürstadt eine langgehegte Tradition. Seit den vergangenen zehn Jahren macht der TV Bürstadt dabei auch mit der TSG gemeinsame Sache und lädt alle, die am letzten Tag im Jahr noch einmal so richtig schwitzen wollen, zum Rundkurs durch Wald und Flur ein.

Treffpunkt ist am Dienstag, 31. Dezember, an der Grillhütte. Dort nehmen die Strecken ihren Anfang – und biegen auch wieder in die Zielgerade ein. Der Startschuss fällt pünktlich um 14 Uhr. Geboten werden Rundkurse über 2,5 Kilometer, aber auch über 5 und 10 Kilometer. In welchem Tempo – ob beim flotten Walking oder im sportlichen Sprint – ist den Teilnehmern selbst überlassen. Voranmeldungen sind nicht erforderlich. Im Ziel warten zur Belohnung warme Getränke, Tee und Glühwein sowie Brezeln für alle Teilnehmer. Auf Wunsch stellen die Organisatoren auch Urkunden aus mit einem Nachweis über die zurückgelegte Strecke. sbo

