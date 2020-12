Größtes Team seit 20 Jahren

Groß-Rohrheim.Die Corona-Pandemie macht die Vorbereitung auf die Kommunalwahl schwierig. Denn Parteien und Wählergemeinschaften, die an der Kommunalwahl am 14. März 2021 teilnehmen wollen, sind zu Präsenzveranstaltungen verpflichtet. So trafen sich nun auch die Kandidaten und Mitglieder der Freien Wähler – Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR) in der Rathausscheune zur außerordentlichen Mitgliederversammlung. Insgesamt waren 19 Personen anwesend. Nach einer Vorstellungsrunde aller anwesenden Kandidaten wurde über den vom Vorstand vorbereiteten Wahlvorschlag abgestimmt. Das Votum dafür erfolgte einstimmig.

Bei der Kommunalwahl im Jahr 2016 erzielten die BfGR einen Stimmenanteil von 32 Prozent und wurden zweitstärkste Fraktion. In den folgenden fünf Jahren freuten sich die Freien Wähler dann über einen deutlichen Mitgliederzuwachs. So hat sich auch die Zahl der Kandidaten gegenüber den vergangenen Kommunalwahlen deutlich erhöht. Diesmal stehen sechs neue Kandidaten auf dem Wahlvorschlag – neben allen aktuellen Mitgliedern aus Gemeindevertretung und Gemeindevorstand. Acht der 19 Positionen auf dem Wahlvorschlag sind mit Frauen besetzt. Erfahrene Vereinsaktive zählen genauso dazu wie Neubürger. Dabei sind alle Altersklassen vertreten, die jüngste Kandidatin feiert erst wenige Wochen vor dem Wahltermin ihren 18. Geburtstag.

„Wir starten mit dem größten und vielfältigsten Team der vergangenen 20 Jahre und rechnen uns auch deshalb gute Chancen bei der Kommunalwahl aus“, sagte Vorsitzender Walter Öhlenschläger. Die Stimmung in der Gemeindevertretung habe sich in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gebessert, und die BfGR wollten auch in Zukunft ihren Teil dazu beitragen, dass noch mehr Miteinander Einzug in das Kommunalparlament hält, betonte Öhlenschläger. Besonderes Augenmerk wollen die BfGR dabei auf die Umsetzung der Ideen und Wünsche der Groß-Rohrheimer Bürger legen. Als eines der großen Ziele für die kommenden fünf Jahre nannte der Vorsitzende, dass das Dorf endlich einen zentralen Ortsmittelpunkt erhalten soll: einen Platz mit einer barrierefreien Begegnungsstätte, in der sich Jung und Alt die ganze Woche über, Sommer wie Winter, treffen können. Dies beinhaltet auch den Wunsch nach einem Café. Die gewählten Bürgervertreter sollten den Bürgerwillen nicht dauerhaft ignorieren, lautete das Fazit der Mitgliederversammlung.

In den kommenden Wochen wollen die Aktiven die Schwerpunkte ihres Wahlprogramms ausarbeiten und zusammenstellen. Die Veröffentlichung ist spätestens für Mitte Januar vorgesehen. Für den 17. Januar ist zudem eine Glühweinwanderung geplant. Details dazu wollen die Freien Wähler noch rechtzeitig mitteilen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.12.2020