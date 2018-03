Anzeige

Immerhin liegt Groß-Rohrheim mit 96 Litern am Tag weit unter dem Durchschnitt von 117 Litern im Kreis Bergstraße. Der Rathauschef in Groß-Rohrheim hat eine ganz andere Erklärung: „Das liegt bestimmt an den vielen Auspendlern. 1200 fahren weg zur Arbeit“ - das sind bei knapp 3800 Einwohnern eine ganze Menge. Die meisten kochen abends, vermutet Bersch, und die größeren Schüler seien auch tagsüber weg, denn sie müssten ja in die umliegenden Städte fahren. „Und wir haben nur zwei Kindergärten mit 150 Plätzen, andere Kommunen haben deutlich mehr Einrichtungen.“ Bersch fängt an zu lachen und sagt: „Aber stinken tun wir nicht!“

Die Groß-Rohrheimer Betriebe - denn das Gewerbegebiet ist umfangreich - brauchen nicht so viel frisches Wasser, meint Bersch. „In der Verzinkerei beispielsweise werden die Metallteile in Bäder aus Laugen und Säure sowie Zink getaucht. Es gibt zwar auch ein Wasserbad, aber das wird nicht ständig ausgetauscht“, erklärt Bersch. Die Industrie- und Gewerbebetriebe, zumindest die Größeren, sind aus der Statistik des RP herausgerechnet, ebenso wie das Freibad in Bürstadt. Laut Frank Kaus werden je nach Kommune und Versorger Unternehmen auch unterschiedlich gewertet, so kann er sich die Schwankungen beim Pro-Kopf-Verbrauch erklären.

Wie in Groß-Rohrheim läuft in Biblis Wasser aus dem Jägersburger Wald durch die Leitungen. Dafür sorgt der Wasserverbeschaffungsverband Riedgruppe Ost, der auch das Rhein-Main-Ballungszentrum beliefert. Darüber ist Umweltstaatssekretärin Beatrix Tappeser sehr froh, wie sie gerade am Mittwoch bei einer Veranstaltung betonte: „Die Wasserversorgung Frankfurts, Wiesbadens oder Darmstadt wäre ohne eine Förderung von Grundwasser im Hessischen Ried und im Vogelsberg nicht zu gewährleisten.“

Wasser ist weltweit ein großes Thema, der Weltwassertag gestern stand unter dem Motto „Natur für Wasser“. Mit diesem Themenschwerpunkt weisen die Vereinten Nationen auf die Bedeutung von Wäldern, Wiesen und Feuchtgebieten für sauberes Wasser hin. „Das passt gut zu unserem Wasserwerk im Bürstädter Wald“, sagt EWR Netz-Prokurist Wolfgang Hausen. „Dort fördern wir das Grundwasser und bereiten es zu Trinkwasser auf. Damit der Grundwasserspiegel in trockenen Jahren nicht zu sehr absinkt, wird durch Infiltration eine Bewirtschaftung dieser Naturressource durchgeführt.“ Der Grundwasserspiegel im Ried unterliegt durch die Entnahme Schwankungen. Um diese zeitnah immer wieder auszugleichen, wird über sogenannte Infiltrationsanlagen aufbereitetes Rheinwasser dem Erdreich zugeführt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.03.2018