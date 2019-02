Groß-Rohrheimer auf Siegertreppchen

Groß-Rohrheim.Beim Kreisentscheid der Grundschulen im Schwimmen, der im Lampertheimer Hallenbad stattfand, starteten insgesamt zwölf Mannschaften, darunter auch Schwimmer der Lindenhofschule Groß-Rohrheim. Und die hatten richtig Grund zum Jubeln, schafften sie es doch auf das Siegertreppchen.

Zunächst mussten sie allerdings ihr Können im Ausgleiten, 25-Meter-Brustschwimmen, Strecken- und Tieftauchen zeigen. Als letzte Disziplin gab es eine Freistilstaffel, bei der die jeweiligen Mannschaften eine Schwimmflosse transportieren mussten.

Bei der anschließenden Auswertung wurde die Größe der jeweiligen Schule berücksichtigt, so dass es eine Wertung für kleine Einrichtungen mit einer Schülerzahl bis 150 sowie eine Wertung für Lehrstätten ab 150 Kindern gab. In der Wertung der großen Schulen lag die Schule an der Weschnitz in Einhausen an der Spitze. Bei den kleinen Einrichtungen teilte sich die Lindenhofschule aus Groß-Rohrheim den ersten Platz mit der Carl-Orff-Schule in Bensheim-Fehlheim. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019