Große Freude über Spende

Marcus Walden (l.) überreicht den Scheck an Wolfgang Zeißner (r.). © cid

Bürstadt.Eine Spende von 16 000 Euro bekam die PaHoRi, die Hospizinitiative Ried, von der Sparkassenstiftung „Gut für die Region“. Dazu waren Vertreter aller Parteien in den Sitzungssaal des Bürstädter Rathauses gekommen. Und auch alle Bürgermeister der vier Riedkommunen waren da. Sie beraten die Stiftung, sind teilweise in deren Vorstand und befanden, dass hier das Geld äußerst gut angelegt ist.

Bürgermeisterin Bärbel Schader sprach von Weihnachtsgeschenken, die schöne Botschaften sind. „Sie gehen liebevoll mit Menschen um, die sterben, und haben eine nachhaltige Trauerbegleitung auch für Kinder und Jugendliche“, führte sie aus. Es gebe jüngere Menschen, die sterben und Kinder zurücklassen. PaHoRi biete den Betroffenen Möglichkeiten zum Reden und Trauern. Die Angebote seien auf die Menschen abgestimmt, so die Bürgermeisterin weiter. „Das alles haben sie uns bei der Feier zu ihrem 20. Jubiläum im Februar dieses Jahres gezeigt.“

Menschliche Zuwendung

Vorstandsvorsitzender Marcus Walden von der Sparkasse würdigte die Arbeit der Ehrenamtlichen. „Noch nie haben wir so viele Möglichkeiten gehabt, miteinander zu kommunizieren. Aber wenn eine schlimme Diagnose kommt, können die sozialen Medien nichts ausrichten. Aber Sie geben menschliche Zuwendung, und das ist sehr wichtig.“ Wolfgang Zeißner, Vorsitzender von PaHoRi, hatte den Antrag auf Förderung gestellt. Er bedankte sich im Namen der Hospizhelfer. „Wir planen eine Trauerbegleitung für Vereine und Schulen und ein Projekt für die Kita zum Thema ‚Was ist mit dem Friedhof‘“, berichtete Zeißner. Ein weiteres Vorhaben für 2019 sind „Letzte-Hilfe-Kurse“. Ein solcher Kurs dauert einen halben Tag und soll Angehörige auf die letzten Tage und Stunden des Sterbenden vorbereiten. Dafür gibt es ein „Letzte-Hilfe-Kit“, das die Hospizhelfer zusammengestellt haben. Darin sind unter anderem ätherische Öle und andere Dinge, die die letzten Lebenstage erleichtern sollen.

Beisitzer Tom Köhler sagte: „Das ist die größte Einzelspende, die wir in unserem Jubiläumsjahr erhalten haben.“ Insgesamt kamen 2018 19 500 Euro an Spendengelder und 3300 Euro an Sachspenden zusammen. Janina Sieger, ebenfalls Beisitzerin, erzählte von einem weiteren Projekt. „Wir möchten einen Trauer- und Lebensgarten einrichten, wenn wir ein passendes Grundstück dafür gefunden haben.“ In Hofheim sei eventuell eines in Aussicht. „Es soll ein Garten der Begegnung werden, denn jeder kommt mal in die Situation, dass er trauert, wenn auch nur um eine gescheiterte Beziehung.“ Der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer sagte: „Wir im Ried sind froh, dass wir Sie haben. Die Menschen sind bei Ihnen sehr gut aufgehoben.“ cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.12.2018