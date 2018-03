Anzeige

Die größte Hürde hierbei war die Zeit. Denn in nur 60 Minuten mussten alle versuchen, das Ziel zu erreichen und dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Somit wurden zwei Teams gebildet, die sich in die Räume „Grabkammer“ und „Tempel der Azteken“ aufteilten, und schon ging es los.

Das erste Team machte in seinem Raum „Grabkammer“ eine Reise in das alte Ägypten zum Pharaonengrab des Tutanchamun. Hierbei waren alle Touristen, die auf diese Grabkammer gestoßen waren und aus der es kein Entkommen gab. Gemeinsam schritten also die Jungmusiker zur Tat und stellten den ganzen Raum auf den Kopf, um zunächst nach Verstecken zu suchen. Sämtliche Gegenstände wurden genau untersucht und nach neuen Hinweisen abgetastet. Manchmal mussten auch Schlüssel gefunden und Schlösser geknackt werden, doch vor allem musste angestrengt in alle möglichen Richtungen gedacht sowie alle Sinne geschärft werden, um das Rätsel zu lösen. Mit viel Geschick und logischem Denken war man letztendlich dann auch gemeinsam erfolgreich. Denn es gelang den Jugendlichen sogar, das Rätsel weit vor der angegebenen Zeit von 60 Minuten zu lösen.

Das zweite Team fand sich im Raum „Tempel der Azteken“ wieder. Hier mussten die Jungmusiker einen verschwundenen Forscher finden, und mit ihm dann gemeinsam aus dem Tempel wieder zu entkommen.

Mit Feuereifer ging dieses Team an die Lösung des Rätsels heran und der Tempel wurde nach wichtigen und auch unwichtigen Gegenständen durchstöbert. Dann wurde versucht, das Gefundene miteinander zu kombinieren und daraus dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Sämtliche Wände tastete man ab, Schlüssel wurden gefunden, um damit knifflige Zahlenschlösser zu knacken. Sogar Laserstrahlen mussten gespiegelt werden, um auf die Lösung des Rätsels zu kommen.

Die Aufgabe erforderte die volle Konzentration, und der Zusammenhang ergab sich dann doch Stück für Stück doch immer mit einem Blick auf die Zeit, die unermüdlich voran schritt.

Doch fast am Ende der 60 Minuten machte sich dann auch in diesem Raum das Glücksgefühl breit, das Rätsel letztendlich doch gelöst zu haben. Nach diesen spannenden 60 Minuten hatten sich alle Rätselfreunde erst einmal eine ordentliche Stärkung verdient. So ging es anschließend noch in ein Fast-Food-Restaurant, in dem dann nicht nur gegessen und getrunken wurde, sondern auch gegenseitig voller Eifer von den Aufgaben, Geheimnissen und Lösungen der „Rätselräume“ berichtet wurde.

Am späten Nachmittag wurde schließlich die Heimreise nach Biblis angetreten mit einem tollen und erlebnisreichen Tag voller Spaß, Spannung und vor allem viel Rätselfreude im Gepäck. red

