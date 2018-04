Anzeige

Bürstadt.Die Feiern zum 1. Mai und die damit verbundenen Tanzveranstaltungen gehören mittlerweile vielerorts zur Geschichte. Was liegt da näher, als sich über neue Formate Gedanken zu machen. Jetzt laden Oliver Schumacher und Volker Berg am Montag, 30. April, in die TSG-Halle in Bürstadt ein. Die Macher von „Projekt 4 Events“, die auch beim Oktoberfest und zur Altweiberfastnacht die Massen begeistern, verwandeln dazu die Sporthalle in eine Partymeile.

Denn zum ersten Mal ist die „Mega Party“ zu Gast. Bestens bekannt von der Urlaubsinsel Mallorca wollen die Veranstalter in einer Großraum-Disco mit Urlaubs- und Biergartenfeeling die Feierlustigen locken. Der Einlass zur „Mega Party on Tour“ ist ab 16 Jahren erlaubt, Beginn ist 19 Uhr. Gegen 20 Uhr beginnt die Party-Sause mit Schlagern von „Jöli“ aus Willigen. Der musikalische Entertainer und Einheizer bereitet den Boden für Isi Glück, die bereits beim Oktoberfest die Massen punkten konnte. Der Schlussakt ist dem österreichischen Sänger Lorenz Büffel vorbehalten. Ein Mega-Park DJ will während der Pausen für weiteres Malle-Fieber sorgen.

Ratskeller dabei

Zudem sind einige original Show-Tänzerinnen aus dem „Mega Park“ mit von der Partie. Sie sollen die Zuschauer auch zum Mittanzen animieren. Zwischenzeitlich laufen die Dekorationsvorbereitungen auf Hochtouren. Dazu bringt das Mega-Park-Team eigenes Equipment mit. Außerdem will sich ein Fotograf unter das Volk mischen und die Party in Bildern festhalten. Während Ratskeller-Wirt Carsten Block sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmert, will auch die Barmannschaft einige Überraschungen bereithalten. Fell