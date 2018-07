Große Stars und kleine Laufrad-Helden

Start und Ziel ist am Back- & Brauhaus Drayß am Marktplatz. Von dort geht es über die Wilhelminenstraße, Markt-, Nibelungen- und Schulstraße zurück über die Wilhelminenstraße zum Start- und Zielbereich.

Die Streckenlänge beträgt 610 Meter.

16 Uhr: Start Hobby/Jedermann von guilty 76.

16.40 Uhr: Start U17 Uwe-Hendrich- Gedächtnis-Jugend-Rennen.

17.20 Uhr: Start Profi-Derny.

18.10 Uhr: Start Dege-Bambini-Laufrad-Rennen Altersklasse zwei bis fünf Jahre.

18.20 Uhr: Start Dege-Juniors-Fetten-Reifen-Rennen in zwei Altersklassen von sechs bis 10 Jahre und 11 bis 14 Jahre.

18.45 Uhr: Vorstellung Promi-Runde. Moderation: Karsten Migels und Hans Kuhn.

18.50 Uhr: Start Promi-Runde über 610 Meter.

19 Uhr: Präsentation der Fahrer und Teams auf der Siegerehrungsbühne.

19.45 Uhr: Start Entega Grand Prix rund um das Back- & Brauhaus Drayß (111 Runden).

21.25 Uhr: Siegerehrung.

Anmeldungen an Hubert Eberle, Am Weiher 5a, 68642 Bürstadt oder per E-Mail an Hubert.Eberle@RV03-Buerstadt.de.