Großer Andrang beim SV Vorwärts

Anzeige

Bobstadt.Richtig voll was es beim SV Vorwärts am Vatertag. Die Besucher genossen das Mittagessen, unter anderem gab es Gegrilltes wie Steaks, Bratwurst, Hackbraten mit Zwiebelsoße, außerdem Wellfleisch und Mettbrötchen. „Es ist gut, dass es nicht so heiß ist. Sogar unsere älteren Besucher bleiben länger und kommen nicht nur schnell zum Essen vorbei“, berichtete Rainer Keiber, zweiter Vorsitzender.

Bis Mittag hatte der SV Vorwärts bereits drei Fässer Bier verkauft. Auch in der Küche herrschte Hochbetrieb. Keiber war hoch zufrieden mit den Helfern, auf die er sich voll und ganz verlassen konnte. Weil gerade am Kuchenstand wenig los war, halfen die dort eingeteilten Frauen kurzerhand in der Küche mit und schmierten frische Mettbrötchen. Wer gerade frei war, sprang an einer Station ein, an der zurzeit Hilfe benötigt wurde.

„Ohne die Alten Herren würde der Vatertag nicht laufen“, lobte der zweite Vorsitzende. Besonders stolz war er auf die Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr, die ihren Stützpunkt direkt gegenüber hat. Von den Brandschützern haben die Kicker Tische für den Kuchenverkauf geliehen, und deren Vorsitzender Rupert Getrost war schon beim Aufbau am Tag zuvor dabei. Am Vatertag selbst stand Getrost am Grill.