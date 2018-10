Großer Ansturm im Bürgerhaus

Bürstadt.Rund um das Bürstädter Bürgerhaus und in den angrenzenden Straßen gab es schon lange keine Parkplätze mehr. Selbst der Abstellplatz für das Auto der Bürgermeisterin war von Besuchern vorübergehend besetzt worden: Zum Kinderflohmarkt der Krabbelkäfer kamen Käufer aus nah und fern.

Schon vor der offiziellen Öffnung um 16 Uhr bildeten sich lange Schlangen vor der Bürgerhaustür. Familien, Großeltern und Kinder wollten die Ersten sein beim Rundgang an den Tischen vorbei, wo Kinderkleidung, Spielzeug, Schuhe, Bücher, Kinderwagen und allerlei Accessoires rund um das Kind bereits vorsortiert waren.

„Wir haben 110 Verkäufer und davon 80 Helfer“, erzählte Sabine Massoth vom Krabbelkäfer-Flohmarktteam. Dazu gehören seit vielen Jahren sechs engagierte Frauen, deren eigene Kinder mittlerweile schon wieder zum Kreis der Helfer gehören. „Ohne die vielen Ehrenamtlichen könnten wir den Flohmarkt gar nicht mehr stemmen,“ erklärte Massoth. Das Team hatte am frühen Samstagmorgen den Saal hergerichtet und die angelieferte Ware – nach Größen und Art sortiert – auf den Tischen und Kleiderständern verteilt. Jeweils mit Verkäufernummer und Preis versehen, durften jeweils 80 Teile angeliefert werden. Wer nicht helfen konnte, durfte nur 60 Teile zum Verkauf anbieten. „85 Prozent der erzielten Erlöse werden ausgezahlt und 15 Prozent spenden wir an gemeinnützige Organisationen“, erzählte eine sichtlich zufriedene Sabine Massoth. Denn im Laufe von 15 Jahren hat das Krabbelkäfer-Flohmarktteam schon etwa 65 000 Euro an Vereine, Schulen, Kindergärten und Organisationen gespendet.

„Zuerst dürfen bei uns ja immer die Schwangeren einkaufen gehen“, erklärte Massoth weiter. Dass dies eine gute Idee war, erlebte man spätestens, als der eigentliche Ansturm begann. Denn nicht nur vor den Türen und an den Kassen bildeten sich lange Schlangen, auch zwischen den großzügigen Gängen wurde das Durchkommen immer schwerer.

Mit der Einführung der Online-Vergabe der Kundenummern, kommen auch immer mehr Verkäufer und Käufer aus der Region. So wie Anja Griesheim aus dem Odenwald. Sie hatte über eine Freundin von dem Flohmarkt erfahren und schleppte Kleidung und einen Badesitz für Töchterchen Shirin mit nach Hause. Auch Nicole Aupperle war auf Schnäppchenjagd. Nicht für den eigenen Nachwuchs, sondern sie suchte nach Puppenkleidern für das „Kind“ von Tochter Sarah.

„Heute Abend machen wir die Abrechnung und morgen wird das Geld ausgezahlt, die nicht verkaufte Ware zurückgegeben und das Bürgerhaus wieder einer anderen Bestimmung übergeben“, lachte Massoth und eilte davon.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018