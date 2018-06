Anzeige

Bürstadt.Mit vielen Besuchern, Freunden und kleinen Gästen feierte das Alten- und Pflegeheim im 30. Jahr seines Bestehens ein sommerlich-warmes Fest. Caritas-Direktorin Stefanie Rhein begrüßte die Bewohner des Pflegeheims unter schützenden Zeltdächern. Oder sie machten es sich in der Cafeteria bequem. Zur Feier des Tages hatte die Hauswirtschaftsabteilung neben Spieß- und Hackbraten auch die allseits beliebten Pommes frites auf den Speiseplan geschrieben.

„Küche und Hauswirtschaft haben Großartiges geleistet“, lobte Rhein die Mitarbeiter. Allen voran Birgit Mascetta vom sozialen Dienst. Sie hatte auch ein Auge auf das kleine Programm. Neben dem Personal des Alten- und Pflegeheims sah man auch viele ehrenamtliche Helfer, die sich um die Bewohner kümmerten.

Neben Friedel Kilian, der mit beliebten Melodien beim Publikum punkten konnte, waren es besonders die Kita-Kinder von St. Peter, die sich in die Herzen der Bewohner und Gäste sangen. „Die Kinder kommen jeden Tag zu uns zum Mittagessen“, erzählte Altenheim-Leiter Günter Schwering. Zudem sind die Kleinen jeden Donnerstag zu einer gemeinsamen Spielstunde in dem gepflegten Haus an der alla hopp!-Anlage zu Gast. Deshalb fiel der gemeinsame „Tanzalarm“ von „A, E, I, O, U, du gehörst dazu“ schon fast perfekt aus. Und die Kinder bekamen viel Applaus für ihren Song „Was tun wir denn so gerne hier im Kreis?“ und ihrer fetzigen Breakdance-Aufführung, die ganz im Zeichen der Fußball-Weltmeisterschaft stand. Kita-Leiterin Birgit Steube stand dabei der Stolz ins Gesicht geschrieben.